Foro empresarial UAE-Israel en el Capital Club de Dubái

Cómo lograr que empresas y organizaciones de la región prosperen tras el histórico acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes e Israel

El pasado 27 de octubre, 2020 el Abrahamic Business Circle organizó un foro empresarial en el Capital Club de Dubái, en cooperación con el Economic Peace Center de Israel.

El exitoso primer evento público de Círculo, que tuvo como tema: "Qué significa el acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel para las empresas", contó con la numerosa asistencia de empresarios de diversos sectores industriales con sede en Emiratos Árabes, Israel y otras partes del mundo

El Dr. Raphael Nagel, Fundador y Presidente de la Junta del Abrahamic Business Circle, moderó el encuentro en el que se discutieron varios temas según los Acuerdos de Abraham, tales como oportunidades comerciales bilaterales, Venture Capital, Joint Ventures y apoyo de empresarios y organizaciones en la región.

Intervino en el foro S.E. Ayoob Kara, actual presidente del Economic Peace Center de Israel, ex viceministro de Desarrollo del Negev y Galilea; Ex Ministro de la Oficina del Primer Ministro Israelí para Funciones Especiales; y ex Ministro de Comunicaciones por Satélite y Cibernética. Su Excelencia destacó las atractivas oportunidades que ofrece Israel en el campo del sector médico, alta tecnología, agroindustrias, belleza, fintech e inversión. S.E. Ahmed Obaid Al Mansoori, cofundador del Abrahamic Business Circle, Ex miembro del Consejo Nacional Federal de los EAU, y quien estableció la primera Villa del Patrimonio Cultural en Dubái, también formó parte de los panelistas. Su Excelencia promovió un multiculturalismo ampliado, con la coexistencia de empresas que van más allá de la cultura y el origen.

El foro hizo énfasis en la fortaleza de ambas naciones y la cooperación cultural para continuar trabajando en áreas imprescindibles para el desarrollo de la región como los sectores turístico, empresarial y humanitario.

Acerca del Abrahamic Business Circle

La institución tiene como objetivos impulsar un innovador foro de diálogo empresarial global y promover la paz económica a través de los negocios. Busca además incentivar relaciones duraderas entre personas de buena voluntad dentro de un entorno empresarial de alto nivel. Las iniciativas del Abrahamic Business Circle buscan generar grandes oportunidades no solo en los intercambios culturales sino también económicos.

Contacto

Nombre contacto: Strawberry Fernandez

Descripción contacto: Executive Assistant

Teléfono de contacto: +971544451408

Imágenes

https://bit.ly/2G7pF91

Pie de foto: Foro empresarial organizado por el Abrahamic Business Circle de Autor: Abrahamic Business Circle

https://bit.ly/3jKvA1O

Pie de foto: Foro empresarial organizado por el Abrahamic Business Circle de Autor: Abrahamic Business Circle

https://bit.ly/3jM89Fn

Pie de foto: Miembros del Abrahamic Business Circle de Dubái Autor: Abrahamic Business Circle

Videos

http://www.youtube.com/watch?v=K_awPgauJ_c