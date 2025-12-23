Foro para una Europa autosuficiente y autodeterminada - el Foro Europa Soberana

(Información remitida por la empresa firmante)

Múnich, 22 de diciembre de 2025 (News Aktuell)– Empresarios, altos directivos y líderes de United Europe e.V. y European Forum Alpbach (EFA) fundan el Foro Sovereign Europe i.G.

El Foro para una Europa empoderada y autodeterminada se basa en la Declaración de Múnich 2025 del Panel Europeo(www.munichdeclaration.org), que se presentó y publicó en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) 2025. El próximo acto también se celebrará en vísperas de la Conferencia de Seguridad de Múnich como evento paralelo oficial del MSC, en febrero de 2026, en el Hotel Bayerischer Hof de Múnich. En estos momentos, Europa tiene la tarea existencial de garantizar su seguridad y sus valores de forma independiente como cuarta potencia mundial, para lo que cuenta con las capacidades necesarias, pero debe continuar urgentemente con su integración en términos de tecnología de defensa, económica y política.

Una Europa soberana es el requisito previo para mantener la paz en libertad y los logros y valores de nuestra Unión Europea y su cultura democrática —afirma Martin A. Schoeller, empresario familiar y cofundador. El principio europeo de paz en libertad se basa en la prevención sistemática del abuso de poder y en el reconocimiento de TODAS las fronteras estatales existentes. Esta ha sido la clave del éxito de los últimos 80 años.

Mediante un diálogo entre políticos, empresarios y expertos, el foro pretende contribuir a la implantación estratégica y operativa de la soberanía a partir de propuestas concretas de medidas.

Además del empresario familiar Martin A. Schoeller y su esposa Eva, entre los fundadores figuran el empresario y fundador de United Europe, Jürgen Gromann, el político europeo Othmar Karas (presidente del European Forum Alpbach), la empresaria, consultora y vicepresidenta del European Forum Alpbach, Antonella Mei-Pochtler, el antiguo director gerente del ESM, Klaus Regling, y Andreas Treichl, presidente de la ERSTE Foundation en Austria y fundador de Europe Future Initiative. Asimismo, son miembros del patronato Nikolaus von Bomhard, presidente del consejo de administración de Munich Re desde hace muchos años, el Dr. Patrick Adenauer, antiguo presidente de la Asociación de Empresarios Familiares de Alemania, André Loesekrug-Pietri, fundador de JEDI (Joint European Disruptive Initiative), Günther H. Oettinger, presidente de United Europe, y Beat Wittmann (Porta Advisors).

El foro surgió del Panel Europa, que recomendó la creación de una Unión Europea de Defensa y una agenda para la competitividad con políticos como José Manuel Barroso, así como el comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, y conocidos representantes del mundo empresarial.

El 13 de febrero de 2025, en el marco del Panel Europa celebrado en el Bayerischer Hof, firmaron La Declaración de Múnich 2025 José Manuel Barroso (antiguo presidente de la Comisión de la UE), Klaus Regling (antiguo director gerente del MEDE), André Loesekrug-Pietri (presidente de JEDI), Othmar Karas (presidente del European Forum Alpbach), Antonella Mei-Pochtler (vicepresidenta del Foro Europeo de Alpbach), Andreas Treichl (presidente de la Fundación ERSTE) y Martin A. Schoeller (empresario).

Para más información:

https://www.munichdeclaration.org/

Contacto de prensa Foro Europa Soberana:

Prof. Dr. Josef Arweck

Móvil: +4915734762499

Correo electrónico: arweck@bernstein-group.com