El Foro Géiser analiza en Tenerife los retos éticos y sociales de la inteligencia artificial - FORO GÉISER

(Información remitida por la empresa firmante)

La undécima edición del Foro Géiser, celebrada en Tenerife, ha reunido a representantes del ámbito empresarial, científico y tecnológico para debatir sobre los desafíos de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad.

El encuentro ha abordado cuestiones como la desinformación, la pérdida de pensamiento crítico, la ética en la toma de decisiones y la necesidad de situar a las personas en el centro de la transformación tecnológica.

La inteligencia artificial está transformando la manera en que trabajamos, nos informamos y tomamos decisiones, pero su avance también plantea nuevos interrogantes sobre el papel que debe desempeñar el ser humano en una sociedad cada vez más automatizada. Esta ha sido una de las principales reflexiones de la undécima edición del Foro Géiser, celebrado este viernes en Tenerife, que ha reunido a expertos del ámbito científico, tecnológico y empresarial para analizar los desafíos de una revolución que va mucho más allá de la tecnología.

Organizado por la Fundación Canaria Géiser, el encuentro ha puesto el foco en la necesidad de preservar el pensamiento crítico, la ética y la responsabilidad individual y colectiva en un contexto marcado por la rápida implantación de la inteligencia artificial en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad.

Entre las cuestiones abordadas ha destacado la creciente dificultad para distinguir la información verdadera de la falsa, en un entorno en el que las herramientas tecnológicas permiten generar contenidos cada vez más sofisticados y difíciles de verificar. Los participantes han coincidido en la importancia de reforzar la educación, el criterio propio y la capacidad de análisis para evitar que la tecnología termine sustituyendo el juicio humano.

El debate también ha alcanzado ámbitos especialmente sensibles, como la justicia. La abogada experta en el ámbito digital Ofelia Tejerina ha planteado a los asistentes una pregunta que resume buena parte de los dilemas actuales: "¿Quién preferirías que te juzgara, un juez humano o un robot?". Una reflexión sobre los límites de la automatización y el valor de cualidades humanas como la empatía, la interpretación y la responsabilidad a la hora de tomar decisiones que afectan a las personas.

La periodista científica y tecnológica Marta del Amo, madrina de esta edición, ha incidido en el doble potencial de la inteligencia artificial, una herramienta que puede utilizarse tanto para generar avances positivos como para provocar consecuencias perjudiciales. En este sentido, el foro ha defendido la necesidad de adoptar una actitud activa ante el cambio tecnológico, en lugar de asumirlo como un proceso inevitable sobre el que la sociedad no tiene capacidad de influencia.

El papel de la tecnología y de los medios de comunicación en esta transformación también ha estado presente en el debate, con la participación de Conchita Díaz, responsable de formación en IA para EMEA en Google, y la periodista Marta Reyero de Noticias Cuatro. Sus intervenciones han permitido abordar el impacto de la inteligencia artificial en la manera de acceder a la información, la importancia de preservar la confianza en los contenidos y los desafíos que plantea un entorno digital en el que cada vez resulta más difícil distinguir lo real de lo generado artificialmente.

Humanismo y tecnología, un debate de futuro

Más allá de los riesgos, el encuentro también ha abordado las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para mejorar la productividad, impulsar la innovación y afrontar algunos de los grandes desafíos económicos y sociales. Sin embargo, ha quedado patente que el desarrollo tecnológico debe ir acompañado de una reflexión sobre sus consecuencias y sobre el modelo de sociedad que se quiere construir.

El Foro Géiser ha vuelto así a reivindicar la importancia de conectar el conocimiento, la empresa y la sociedad, situando el factor humano como elemento imprescindible para que la innovación se traduzca en progreso real.

La undécima edición ha servido, además, para abrir una reflexión sobre el futuro de Canarias y su capacidad para participar activamente en los grandes procesos de transformación global, aprovechando el talento, el conocimiento y la colaboración entre sectores.

Con esta nueva edición, la Fundación Canaria Géiser consolida su foro como un espacio de encuentro y debate en torno a los grandes retos de futuro, desde una perspectiva que combina innovación, desarrollo económico y compromiso con las personas.

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