- Compartiendo la prosperidad en la era inteligente: Foro Internacional de Comunicación Inteligente de China 2025 celebrado en Wuxi

WUXI, China, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 8 de noviembre se celebró en Wuxi, provincia de Jiangsu, el Foro Internacional de Comunicación Inteligente de China 2025, organizado conjuntamente por China Media Group (CMG) y el Gobierno Popular de la provincia de Jiangsu.

Se anunciaron importantes proyectos e iniciativas, entre ellos el Ranking de Capacidad de Comunicación Inteligente Internacional de las Ciudades Chinas 2025, publicado por la Academia China de Ciencias Sociales; la Plataforma Global de Servicios Lingüísticos Base del Delta del Río Yangtsé, presentada conjuntamente por CCTV.com, la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín (BFSU) y la Universidad de Jiangnan; las ceremonias de firma de 14 proyectos prioritarios de la industria cultural de Wuxi; y la ceremonia de lanzamiento de una microserie temática sobre la imagen de la ciudad.

El foro contó con una larga lista de oradores VIP, entre ellos Huang Wei, académico de la Academia China de Ciencias (CAS); Dmitry Palchunov, académico de la Academia Rusa de Ingeniería, copresidente internacional de Solvable Lab INT.; Guo Tong, presidente de CCTV.com, presidente y director general de Yangshipin.cn; Churchill Otieno, presidente del Foro de Editores Africanos; Tong Jisheng, presidente de la Asociación de Empresas de Cooperación Económica y Comercio Exterior de China; John Probandt, cofundador de la Fundación WAW, famoso escritor y productor; y Wang Xingxing, fundador, consejero delegado y director de tecnología de Unitree.

Otro momento destacado fue la Mesa Redonda Mundial de la Juventud, donde Chen Ming, presentador y participante en debates; Zhu Yiran, director de la película Shenzhou 13; Mohamed Jihad, experto extranjero de la Administración de Publicaciones en Lenguas Extranjeras de China y Embajador de la Amistad de la Ruta de la Seda; Laurence Larson, cantautor neozelandés de Mandopop; y Ana Rivas, campeona de América del 23º Concurso de Competencia en Chino "Puente Chino" para Estudiantes Universitarios Extranjeros; entre otros invitados, compartieron sus historias personales para mostrar los pensamientos y acciones de la juventud mundial en la era de la comunicación inteligente.

Paralelamente al foro principal, se celebraron una serie de eventos, como el Foro de Humanos Digitales con IA, el Foro de Wuxi sobre la Comunicación Internacional de la Imagen de la Ciudad, el Foro de Cine de Wuxi, el Taller sobre el Trabajo Local de Comunicación Internacional y una visita experiencial a Wuxi para medios de comunicación extranjeros.

