l Foro del Inversor, el primer evento nacional de inversión inmobiliaria y bursátil - Igres Inversion

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 08 de mayo de 2026.- Valencia se prepara para recibir una cita clave en el calendario financiero nacional el l Foro del Inversor. El próximo 6 de junio, el hotel Westin de la capital del Turia será el escenario de un encuentro que busca romper los compartimentos estancos del sector: el primer evento que vincula de manera directa la inversión inmobiliaria con la gestión bursátil. Bajo la organización de Igres Inversión y José María Finanzas y Bolsa, esta jornada nace con la vocación de ofrecer una mirada integral y educativa sobre el patrimonio, entendiendo que el mercado actual exige una diversificación inteligente que no se limite a un solo tipo de activo.

El análisis de los expertos sobre la situación del mercado

La cita cuenta con un panel de ponentes que representan las distintas sensibilidades del ecosistema inversor. Entre los nombres confirmados destacan figuras como Quique Escrivá y Daniel Almira, además de representantes de fondos de inversión y gestoras que aportarán el pulso institucional de la economía. Sergi Lerma, CEO de Igres Inversión, ejercerá como ponente principal, en la parte inmobiliaria, en una sesión diseñada para desgranar la situación actual de los mercados y las oportunidades que subyacen en el contexto macroeconómico. La jornada se aleja del formato de conferencia tradicional para transformarse en una sesión académica donde el aprendizaje y el intercambio de experiencias reales marcan la pauta del día.

Un espacio para el networking y la estrategia personalizada

Más allá de las ponencias técnicas, el valor diferencial del evento reside en la capacidad de interacción entre los asistentes y los expertos. La organización ha diseñado un programa que incluye desayuno, comida y merienda, espacios concebidos específicamente para el networking. Durante estas pausas, los inversores podrán conversar de forma directa con los ponentes, permitiendo que las dudas sobre dónde invertir según cada perfil se resuelvan en un entorno cercano. Para facilitar la asistencia a este foro, se ha habilitado el código Igres40, que ofrece un descuento del 40% en el precio de la entrada durante los próximos días, promoviendo así un acceso más amplio a esta formación de alto nivel.

Este encuentro en Valencia se postula como una oportunidad única para entender cómo interactúan los inmuebles y la bolsa en un mundo cada vez más complejo, proporcionando las herramientas necesarias para tomar decisiones financieras con criterio y seguridad.



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