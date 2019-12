COMUNICADO: El Foro Mundial de Economía Colaborativa y la ceremonia de fundación de GLASE defienden la visión de "reducción dual"

Publicado 03/12/2019 15:15:32 CET

ToJoy fue uno de los patrocinadores principales del Foro y apoya esta visión

VIENA, 3 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Recientemente, el Foro Mundial de Economía Colaborativa y la ceremonia de fundación de la Alianza Mundial de Economía Colaborativa (GLASE, por sus siglas en inglés), patrocinados por ToJoy, se celebraron con éxito en la capital austriaca de Viena.

https://mma.prnewswire.com/media/1037930/1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1037930/1.jpg ]

Junqing Lu (presidente ejecutivo de GLASE), Jun Ge (secretario general de GLASE), Boris Tadic (presidente permanente de GLASE, antiguo presidente de Serbia), Werner Faymann (ex primer ministro de Austria), George Papandreou (ex primer ministro de Grecia), José María Figueres Olsen (expresidente de Costa Rica, primer consejero delegado del Foro Mundial de Economía), Enrico Letta (copresidente de GLASE, ex primer ministro de Italia), Paulo Sacadura Cabral Portas (vicepresidente de GLASE, ex primer ministro adjunto de Portugal), John Russell Baird (exministro canadiense de Asuntos Exteriores), Max Baucus (exembajador de Estados Unidos en China), 26 líderes políticos como Wei Han (copresidente de ToJoy), Xiangnong Cao (vicepresidente sénior de ToJoy), y Jennifer Lu (embajadora de beneficencia de GLASE) asistieron al foro.

Fengyun Lei, el consejero de la Embajada China en Austria, Doris Bures, la segundo portavoz de la Asamblea Nacional Austriaca, y Peter Hanker, el concejal de Finanzas y Economía de la ciudad de Viena, también asistieron al evento. Asimismo, más de 250 personas, incluidas celebridades y empresarios de varios sectores de todo el mundo, estaban entre los asistentes.

GLASE se estableció de forma oficial gracias a la iniciativa conjunta de los líderes políticos y empresariales de múltiples países en el encuentro. Al ser una organización sin ánimo de lucro, GLASE se compromete a la hora fomentar la colaboración y la interconexión de los recursos entre la comunidad empresarial internacional, y contribuirá al desarrollo sostenible de la economía mundial con el concepto de "gran colaboración". El ex primer ministro australiano, Kevin Rudd, fue elegido como el primer presidente de GLASE, y más de veinte antiguas personalidades políticas de otros países ocuparon cargos de liderazgo en la Alianza.

El tema del foro era "Embracing the Great Sharing Economy" (interiorizar la gran economía colaborativa). Hay grandes desafíos en la economía mundial actual. Como resultado, se propuso el concepto de "gran colaboración", que simboliza nuevas oportunidades que se pueden crear constantemente para lograr el desarrollo sostenible de la economía mundial. El Foro Internacional de Economía Colaborativa también presentó la visión estratégica de "reducción dual", que se basa en la premisa de ser capaz de reducir a la mitad los recursos necesarios y las horas de trabajo a través de este concepto de "gran colaboración".

La conferencia también contó con un debate especial sobre la dirección y el desarrollo de la economía colaborativa. Durante el foro, el secretario general de la Alianza, Ge Jun, predijo que el desarrollo integral de la gran economía colaborativa podría potenciar un efecto de "reducción dual". La "reducción dual" significa que con el nuevo modelo económico de la gran economía colaborativa en general, el mundo observará un aumento dual de recursos y eficiencia. Este modelo promoverá el intercambio de conocimientos, habilidades y fondos, que se podrán maximizar para mejorar la eficiencia y el valor. Al final, el objetivo es reducir el consumo global de los nuevos recursos en un 50 por ciento, al tiempo que se reducen las horas de trabajo de las personas en un 50 por ciento.

La propuesta de la "reducción dual" no solo nos ofrece una nueva perspectiva sobre el desarrollo sostenible mundial y la protección de recursos, sino también una nueva forma para que las personas resuelvan el dilema global de los recursos.

El día en el que se estableció GLASE, el secretario general de la Alianza, Ge Jun, lanzó Global Great Sharing Cloud (GGSC), una plataforma de redes sociales para negocios en línea que permite a las cámaras empresariales internacionales y a las empresas miembro de GLASE tener interacciones e intercambios sin barreras. Ge Jun también anuncia que GLASE organizará la Cumbre Mundial de Líderes de Economía Colaborativa en diferentes ciudades del mundo para promover la cooperación y el éxito mutuo de las empresas líderes de todo el mundo. También se establecerá un comité asesor internacional y un instituto de investigación sobre la economía colaborativa mundial para guiar y apoyar el desarrollo de GLASE.

ToJoy es también el principal patrocinador de este evento. Después de 28 años de desarrollo, ToJoy se ha convertido en una plataforma mundial de capacitación empresarial con la misión de "potenciar el negocio, compartir la felicidad". Desde 2018, ToJoy ha impulsado más de 130 empresas, convirtiéndose en el mayor acelerador de empresas unicornio de China. En sus múltiples años en la práctica, ToJoy ha explorado un conjunto de modelos empresariales probados y exitosos, demostrando que el intercambio de recursos y oportunidades empresariales puede generar interconexiones e intercambios. Además, ToJoy cuenta con muchos servicios de apoyo, incluidos marketing, ventas, gestión de proyectos, financiación, gestión de capital, apoyo a la OPI, inteligencia empresarial, etc. Todos ellos se desarrollan en estricta coherencia con la filosofía de "gran colaboración" de GLASE. Un gran número de exitosas empresas como DHC Software, Origin Water, Sousoushenbian, Zhongshanghuimin han entrado con éxito en la plataforma de capacitación empresarial de ToJoy. ToJoy ya es el mayor acelerador de empresas unicornio de China y un exitoso adepto de la era de la gran economía colaborativa.

La convocatoria del Foro Mundial de Economía Colaborativa y el establecimiento de GLASE abrieron un nuevo capítulo en la era de la gran economía colaborativa y dieron una mayor amplitud a la cooperación de la comunidad empresarial mundial. La propuesta de la teoría de "reducción dual" ofrece una nueva alternativa para las personas con respecto al dilema actual de los recursos mundiales. Tenemos razones para creer que con la iniciativa de GLASE, las políticas internacionales y las empresas pueden trabajar conjuntamente para prosperar y conseguir en último término una "reducción dual".

https://mma.prnewswire.com/media/1037929/2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1037929/2.jpg ]

https://mma.prnewswire.com/media/1037928/3.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1037928/3.jpg]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1037930/1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1037930/1.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1037929/2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1037929/2.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1037928/3.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1037928/3.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Xiaoyu Guo, +86-18611740095, guoxiaoyu@tojoy.com