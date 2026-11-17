(Información remitida por la empresa firmante)

-Fortvita recibe su primer dictamen positivo del CHMP, en el que se recomienda Zybrivo (sintilimab) para el tratamiento de primera línea del cáncer de pulmón de células no pequeñas no escamoso

El dictamen del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos constituye el primer hito regulatorio europeo para Fortvita; de aprobarse, Zybrivo ampliaría las opciones de tratamiento de primera línea para pacientes con cáncer de pulmón que reúnan los requisitos necesarios en Europa

PALO ALTO, California, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Fortvita Biologics (Fortvita), miembro del Grupo Innovent (Innovent Biologics, Inc.; código bursátil en la HKEX: 01801), ha anunciado hoy que ha recibido su primer dictamen favorable por parte del CHMP de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). El CHMP recomienda la autorización de comercialización de Zybrivo (sintilimab) en combinación con quimioterapia para el tratamiento de primera línea en adultos que cumplan los criterios, con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) avanzado de tipo no escamoso. De ser aprobado por la Comisión Europea, Zybrivo ofrecería a los pacientes aptos en toda Europa acceso a una opción terapéutica adicional de primera línea. Este dictamen favorable se sustenta en los resultados del estudio de fase 3 ORIENT-11 (NCT03607539).

Este dictamen positivo del CHMP marca un hito importante en el proceso de globalización de Fortvita y refuerza nuestro compromiso de llevar terapias innovadoras a pacientes de todo el mundo, afirmó Jamie Freedman, MD, PhD, director médico de Fortvita. Europa constituye un pilar fundamental de la estrategia de globalización de Fortvita, cuyo objetivo es hacer llegar medicamentos innovadores a pacientes más allá de China. Mientras aguardamos la decisión de la Comisión Europea, estamos reforzando nuestras capacidades para facilitar el acceso de los pacientes en mercados europeos clave. De aprobarse, Zybrivo sería nuestro primer medicamento en impulsar esta estrategia, al ofrecer una opción terapéutica adicional para pacientes elegibles con cáncer de pulmón de células no pequeñas, de tipo no escamoso y en estadio avanzado, abriendo además el camino a futuras terapias procedentes de nuestra creciente cartera de productos en desarrollo.

Tras el dictamen favorable del CHMP, se espera que la Comisión Europea emita una decisión definitiva sobre la autorización de comercialización en los próximos meses. De aprobarse, la autorización será válida en los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), así como en Islandia, Noruega y Liechtenstein.

El sintilimab es una inmunoterapia que consiste en un anticuerpo monoclonal de inmunoglobulina G4 (IgG4) totalmente humano que se une a la proteína de muerte celular programada 1 (PD-1).

La recomendación del CHMP se basa en los resultados de ORIENT-11, un estudio de fase 3 aleatorizado, multicéntrico, doble ciego y controlado con placebo, en el que participaron 397 pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) no escamoso —localmente avanzado, metastásico o recurrente— que no presentaban alteraciones genómicas en los genes EGFR o ALK, independientemente de la expresión del ligando 1 de muerte programada (PD-L1). Los pacientes fueron asignados aleatoriamente, en una proporción 2:1, a recibir sintilimab o placebo, en ambos casos en combinación con pemetrexed y quimioterapia basada en platino. El criterio de valoración principal fue la supervivencia libre de progresión (SLP), evaluada por un comité independiente de revisión radiológica que actuó de forma enmascarada.

En el estudio ORIENT-11, el sintilimab combinado con quimioterapia demostró una reducción del52 % en el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte (mediana de supervivencia libre de progresión [SLP]: 8,9 frente a 5,0 meses) y una reducción del 35 % en el riesgo de muerte (mediana de supervivencia global [SG]: 24,2 frente a 16,8 meses), en comparación con el placebo combinado con quimioterapia.

Estos resultados demuestran el beneficio clínico del sintilimab en combinación con quimioterapia, así como su potencial para ofrecer una opción de tratamiento de primera línea adicional para pacientes elegibles con CPCNP no escamoso avanzado en Europa.

El perfil de seguridad de sintilimab en combinación con quimioterapia fue coherente con los perfiles de seguridad conocidos de los inhibidores de PD-1 y de los agentes quimioterápicos utilizados, sin que se identificaran nuevas señales de seguridad. Se puede encontrar información adicional en clinicaltrials.gov, utilizando el identificador NCT03607539.

Zybrivo, en combinación con pemetrexed y quimioterapia basada en platino, está indicado para el tratamiento de primera línea en pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) no escamoso, que no presentan alteraciones genómicas tumorales en el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) ni en la quinasa del linfoma anaplásico (ALK), y que padecen:

CPCNP localmente avanzado y no son candidatos a resección quirúrgica con intención curativa ni a quimiorradioterapia, o

CPCNP metastásico.

Acerca del cáncer de pulmón de células no pequeñas

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en la UE, y representa aproximadamente una de cada cinco muertes por cáncer1. En 2022, se estima que 319.000 personas en la UE fueron diagnosticadas con cáncer de pulmón2. El cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) es la forma más frecuente de la enfermedad, ya que constituye entre el 85 y el 90 % de todos los casos de cáncer de pulmón3.

Acerca de Sintilimab

El sintilimab es una inmunoterapia desarrollada por Innovent Biologics. Se trata de un anticuerpo monoclonal de inmunoglobulina G4 (IgG4) totalmente humano que se une a la proteína de muerte celular programada 1 (PD-1) —una proteína que puede impedir que el sistema inmunitario ataque a las células cancerosas— y bloquea su interacción con los ligandos PD-L1 y PD-L2⁴. Fortvita Biologics (Ireland) Limited es la entidad propuesta como titular de la autorización de comercialización en la UE.

El sintilimab ha sido aprobado en China para diez indicaciones, que abarcan el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) de tipo escamoso, el CPCNP de tipo no escamoso (incluidos los casos de tipo no escamoso con genotipo silvestre para EGFR/ALK y aquellos en los que ha fracasado el tratamiento con inhibidores de la tirosina cinasa [TKI] del EGFR), el carcinoma hepatocelular, el adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica, el carcinoma esofágico de células escamosas, el cáncer de endometrio, el cáncer de colon, el carcinoma de células renales y el linfoma de Hodgkin clásico. En China, el sintilimab se ha utilizado para tratar a aproximadamente 3 millones de pacientes5.

Información importante sobre seguridad

La información sobre el medicamento Zybrivo estará disponible a través de la Agencia Europea de Medicamentos tras la decisión de la Comisión Europea.

Esta información está dirigida a una audiencia global. Las indicaciones de los productos varían según la región.

Acerca de Fortvita

Fortvita Biologics, miembro del Grupo Innovent, lidera el desarrollo y la comercialización de los medicamentos de Innovent Biologics fuera de China, en colaboración con diversos socios. La empresa se dedica a ofrecer nuevas opciones de tratamiento a pacientes de todo el mundo, impulsando terapias en fase clínica y ampliando el acceso a los medicamentos ya existentes de Innovent.

Con sede en el área de la bahía de San Francisco, Fortvita combina las fortalezas de Innovent en materia de descubrimiento, desarrollo y fabricación con sus propias capacidades de desarrollo y comercialización en Asia, Europa, Australia y Estados Unidos. Su cartera se centra en la oncología y se está expandiendo hacia las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, las enfermedades autoinmunes y la oftalmología. Obtenga más información en www.fortvitabio.com o siga a Fortvita en LinkedIn.

Acerca de Innovent

Innovent es una empresa biofarmacéutica líder, fundada en 2011, cuya misión es poner al alcance de los pacientes de todo el mundo productos biofarmacéuticos de alta calidad a precios asequibles. La compañía descubre, desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos innovadores destinados a tratar algunas de las enfermedades más difíciles de abordar. Sus terapias pioneras abarcan el tratamiento del cáncer, así como enfermedades cardiovasculares, metabólicas, autoinmunes y oculares. Innovent ha lanzado 20 productos al mercado; además, cuenta con un producto en proceso de revisión por parte de la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) de China, 6 productos en ensayos clínicos de fase 3 o fundamentales, y otras 20 moléculas en etapas iniciales de desarrollo clínico.

Innovent ha establecido más de 30 alianzas estratégicas con actores globales como Eli Lilly, Roche, Takeda, Pfizer, Sanofi, Incyte y el MD Anderson Cancer Center, lo que representa un valor agregado superior a los 350.000 millones de RMB. Estas iniciativas han sentado un precedente para la internacionalización de alta calidad de la industria china de fármacos innovadores.

Guiada por el lema Comenzar con integridad, triunfar mediante la acción, Innovent mantiene los más altos estándares de las prácticas del sector y trabaja de manera colaborativa para impulsar la industria biofarmacéutica, a fin de que medicamentos de primer nivel sean ampliamente accesibles.

Para obtener más información, visite www.innoventbio.com, o siga a Innovent en Facebook y LinkedIn.

Declaración

Fortvita no recomienda el uso de ningún fármaco ni indicación que no cuente con aprobación.

Referencias

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener ciertas declaraciones prospectivas relativas a Fortvita Biologics (Fortvita) que, por su propia naturaleza, están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Los términos anticipar, creer, estimar, esperar, tener la intención de y otras expresiones similares, en lo que respecta a Fortvita, tienen por objeto identificar algunas de dichas declaraciones prospectivas. Fortvita no tiene la intención de actualizar estas declaraciones prospectivas de forma periódica.

Estas declaraciones prospectivas se basan en las creencias, suposiciones, expectativas, estimaciones, proyecciones y percepciones actuales de la dirección de Fortvita con respecto a acontecimientos futuros en el momento en que se realizan dichas declaraciones. Estas declaraciones no constituyen una garantía de desarrollos futuros y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, algunos de los cuales escapan al control de Fortvita y resultan difíciles de predecir. En consecuencia, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de la información contenida en estas declaraciones prospectivas debido a diversos factores, entre los que se incluyen, a título enunciativo pero no limitativo, el calendario, el progreso y los resultados de los ensayos clínicos, las aprobaciones reglamentarias, la capacidad de fabricación, la competencia y los cambios en las condiciones políticas, económicas, jurídicas y sociales.

Fortvita, sus directores y sus empleados no asumen (a) ninguna obligación de corregir o actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado, ni (b) responsabilidad alguna en caso de que dichas declaraciones prospectivas no se materialicen o resulten ser incorrectas.

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