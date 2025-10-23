(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Milán se convierte en la capital europea de la cultura del trabajo: Forum HR – People & Culture 2025 se abre a la participación internacional.

Forum HR – People & Culture 2025, el evento líder en Italia sobre el futuro del trabajo y la transformación organizacional, se celebrará del 18 al 20 de noviembre de 2025 en la Universidad IULM de Milán.

En su 19ª edición, el Foro evoluciona de un evento nacional a una plataforma europea sobre la nueva cultura del trabajo, conectando a las personas, las empresas y la innovación.

Co-Inteligencia: La Nueva Cultura del Trabajo

El tema de 2025, "Co-Inteligencia", representa el punto de encuentro entre la inteligencia humana y la artificial, entre la eficiencia tecnológica y el valor humano.

Marca un cambio de paradigma: de la gestión de recursos al empoderamiento de las personas, del rendimiento individual a la inteligencia colectiva.

El Foro reunirá a más de 3.000 participantes y más de 350 ponentes, entre ellos directores de RR.HH., consejeros delegados, académicos y líderes de innovación, a través de programas de entrevistas, ponencias, talleres y mesas redondas ejecutivas que explorarán cómo la tecnología, la cultura y la sostenibilidad están transformando el trabajo en Europa.

Expansión internacional y registro gratuito

Por primera vez, el Foro contará con un HUB internacional con sesiones en inglés impartidas por ponentes de RR.HH. de alto nivel de toda Europa, transmitidas en directo en www.comunicazioneitaliana.tv .

Esta iniciativa busca promover un diálogo transfronterizo sobre innovación, liderazgo y una cultura laboral sostenible.

La inscripción gratuita para participantes internacionales está disponible aquí: Registration Form

"Al abrir el Foro a la comunidad internacional de RR.HH., Milán se consolida como la capital europea del diálogo sobre Personas y Cultura", afirmó Fabrizio Cataldi, fundador de Comunicazione Italiana. "Nuestra misión es conectar la inteligencia humana, la tecnología y los valores para diseñar el futuro del trabajo".

Acerca de Comunicazione Italiana

Comunicazione Italiana es el ecosistema líder en Italia de altos ejecutivos y tomadores de decisiones, dedicado a la creación de redes de conocimiento para empresas y la promoción empresarial.

Conecta a más de 240.000 profesionales a través de eventos y proyectos que promueven la innovación, la sostenibilidad y el liderazgo centrado en el ser humano.

Sitio web oficial

Oficina de prensa:-Giovanni Sacchitelli, giovanni.sacchitelli@comunicazioneitaliana.it

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2803642/Event_Banner.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/forum-hr--people--culture-2025-302592914.html