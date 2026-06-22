(Información remitida por la empresa firmante)

- La automatización en instalaciones existentes es la verdadera prueba: Cómo ForwardX implementó 484 AMR en una fábrica de un fabricante de automóviles en funcionamiento sin interrupciones en la producción

Chery Dalian en cifras:

484 AMR desplegados en toda la planta

1000 vehículos producidos diariamente

127 categorías de materiales automatizadas

Talleres de carrocería y ensamblaje final cubiertos

Producción mantenida durante todo el despliegue

BEIJING, 20 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La mayoría de las fábricas de automóviles no están diseñadas para la automatización, sino para la producción.

Más de un año después de su implementación, el sistema AMR de ForwardX continúa expandiéndose en la planta de fabricación de Chery Automobile en Dalian sin interrumpir la producción. Actualmente, este proyecto se encuentra entre las mayores implementaciones de AMR en instalaciones existentes en la industria automotriz.

Esta realidad convierte la automatización en instalaciones existentes en uno de los mayores desafíos del sector. A diferencia de las instalaciones nuevas, las fábricas existentes deben modernizarse manteniendo la producción. La automatización debe adaptarse a los sistemas heredados, las distribuciones fijas y las operaciones activas, en lugar de estar integrada en el diseño de la planta desde el principio.

Con una flota de 484 AMR, la implementación continúa expandiéndose mientras la producción se mantiene en pleno funcionamiento, lo que permite que la automatización se expanda sin grandes reconstrucciones ni paradas de fábrica.

La planta de Chery en Dalian produce aproximadamente 1.000 vehículos al día, lo que hace que la continuidad de la producción sea un requisito operativo fundamental. En sus talleres de soldadura y ensamblaje final, los AMR dan soporte a una amplia gama de procesos intralogísticos, incluyendo la entrega en la línea de producción, el transporte de carros SPS, la entrega de sistemas de propulsión y la devolución de contenedores vacíos.

En el taller de carrocería, 204 AMR gestionan actualmente la entrega de 32 categorías de materiales, cubriendo más del 80 % de la demanda. En el ensamblaje final, 280 AMR gestionan el transporte de 95 categorías de materiales, cubriendo casi el 90 % de los requisitos de la línea de ensamblaje.

El éxito de la modernización de instalaciones existentes depende de mucho más que la autonomía de los vehículos.

Las fábricas existentes presentan una serie de desafíos únicos: espacio limitado junto a la línea de producción, tráfico mixto que incluye trabajadores y montacargas, infraestructura de TI obsoleta, requisitos de producción cambiantes y ventanas de implementación mínimas. El reto consiste en transformar un sistema logístico existente sin interrumpir la producción. Si bien muchos proyectos de automatización demuestran éxito en la fase piloto, la implementación a cientos de robots en entornos de producción automotriz activos representa un desafío completamente diferente.

Para abordar estos desafíos, ForwardX combinó la autonomía basada en visión, la orquestación de flotas, la integración de la fabricación y estrategias de implementación por fases. En lugar de requerir grandes cambios en las instalaciones, el despliegue se integró en los flujos de trabajo de producción y logística existentes.

El sistema opera junto con los trabajadores, las cintas transportadoras, los equipos robóticos y los activos de manipulación de materiales existentes. Mediante un despliegue por fases y una optimización continua, la automatización se introdujo progresivamente manteniendo la estabilidad de la producción.

"El desafío consiste en transformar una fábrica en funcionamiento protegiendo la producción", afirmó Nicolas Chee, fundador y consejero delegado de ForwardX Robotics. "La automatización de instalaciones existentes requiere mucho más que robótica. Requiere integración, orquestación y un profundo conocimiento de las operaciones de fabricación".

A medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores de primer nivel (Tier 1) continúan modernizando sus instalaciones existentes, la transformación de instalaciones existentes se está convirtiendo en un objetivo clave en toda la industria automotriz.

Para la mayoría de los fabricantes, las futuras inversiones en automatización se implementarán en fábricas ya existentes, en lugar de en nuevas.

Los proyectos de nueva construcción demuestran que los robots pueden funcionar.

Los proyectos de modernización de instalaciones existentes demuestran que la automatización puede escalarse en entornos de fabricación reales.

Chery Dalian muestra cómo se ve esta transformación en la práctica.

¿Quiere saber más?Descargue el informe técnico de Chery Dalian sobre automatización en instalaciones existentes aquí: https://www.forwardx.com/

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