(Información remitida por la empresa firmante)

-Foton Motor exhibirá una gama estelar en la feria IAA de Hannover, marcando el inicio de una nueva etapa de profunda expansión global para los vehículos comerciales chinos

HANNOVER, Alemania, 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La próxima semana (14 de septiembre) se inaugurará en Hannover (Alemania) la IAA Transportation 2026, la feria de vehículos comerciales más grande del mundo. Foton Motor, líder del sector de vehículos comerciales en China durante 21 años consecutivos, presentará su mayor gama de productos hasta la fecha.

Una sólida gama de productos orientada a los mercados globales

Más de 460 empresas chinas exponen en esta edición de la IAA. La gama más amplia jamás presentada por Foton incluye 7 vehículos de nuevas energías y 6 componentes clave de desarrollo propio. El FOTON GALAXUS R9 PHEV ha completado pruebas de campo en España, y el CAVAN C1 se ha lanzado en mercados internacionales. Otros modelos que debutan públicamente en el extranjero son el camión pesado CAVAN BEACON (con versiones de hidrógeno y eléctrica), el camión mediano eGALAXUS D3 (barredora), el camión ligero DAYSTAR, la pickup TUNLAND V9 PHEV y el autobús eAURORA. La oferta de componentes abarca baterías de potencia, ejes de propulsión eléctrica y sistemas de control eléctrico para vehículos pesados, ejes de propulsión eléctrica para vehículos ligeros, controladores de vehículo de baja tensión y estaciones de carga de megavatios. Asimismo, Foton celebrará la entrega de su vehículo número 13 millones a nivel mundial, llevará a cabo el lanzamiento global del modelo BEACON y anunciará su "Estrategia Europea".

De una cobertura amplia a un avance en profundidad

Foton ha ocupado el primer puesto en exportaciones de vehículos comerciales de China durante 15 años consecutivos. Sus productos y servicios abarcan más de 140 países y regiones, contando con 32 plantas de producción local en todo el mundo. En 2025, el total de exportaciones alcanzó las 165.000 unidades; entre enero y agosto de 2026, las exportaciones llegaron a 149.000 unidades, lo que representa un aumento interanual del 44,3 %.

Una nueva solución china para la reestructuración del mercado global

Podría decirse que Foton es el fabricante chino de vehículos comerciales con la gama de nuevas energías más completa. Diversos camiones ligeros y furgonetas totalmente eléctricos han obtenido la certificación WVTA de la UE. Los productos de nuevas energías de la marca Cavan están llegando rápidamente a 15 países europeos y a mercados de gran potencial, como Australia y Nueva Zelanda. Foton ha establecido plantas de producción local en el Sudeste Asiático, América Latina y Oriente Medio, y cuenta con 18 centros regionales y nacionales de repuestos, conformando así un ciclo cerrado de cadena completa que abarca desde las ventas y el mantenimiento hasta la infraestructura de carga.

En el marco de su estrategia internacional "3040", Foton aspira a alcanzar unas ventas anuales en el extranjero de 400.000 unidades para el año 2030, con los vehículos de nuevas energías representando el 30 % del total, iniciando así una nueva etapa de expansión global sistemática.

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