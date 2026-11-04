(Información remitida por la empresa firmante)

- Fotona nombra a Miha Debelak vicepresidente y director general para la región EMEA con el fin de acelerar el crecimiento regional

Este ejecutivo, con amplia experiencia en el sector sanitario, se incorpora a Fotona para impulsar la expansión estratégica tanto en mercados de venta directa como a través de distribuidores en Europa, Oriente Medio y África.

LIUBLIANA, Eslovenia, 4 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Fotona, líder mundial en tecnología médica y estética basada en láser, ha anunciado hoy el nombramiento de Miha Debelak como vicepresidente y director general para la región EMEA, con efecto a partir del 1 de noviembre de 2026. Bajo la supervisión directa del presidente y consejero delegado, Jeff Duchemin, Debelak dirigirá las operaciones comerciales en Europa, Oriente Medio y África, supervisando tanto las filiales directas de Fotona como los mercados gestionados a través de distribuidores en toda la región.

Este puesto de nueva creación refleja la continua inversión de Fotona en liderazgo, en un momento en que la empresa responde a la creciente demanda de sus tecnologías médicas y estéticas en la región EMEA y avanza en su estrategia de crecimiento a largo plazo.

Debelak cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos; ha ocupado cargos directivos en las áreas comercial y operativa en Baxter y, más recientemente, en Vantive, tras haber trabajado anteriormente en Bayer. A lo largo de su trayectoria profesional, ha dirigido organizaciones con presencia en múltiples países, ha impulsado procesos de transformación empresarial y ha obtenido resultados sólidos en diversos mercados sanitarios europeos.

"EMEA es una región importante en la estrategia de crecimiento a largo plazo de Fotona, y el nombramiento de Miha refleja nuestro compromiso de invertir en el liderazgo necesario para respaldar nuestra próxima fase de crecimiento", afirmó Jeff Duchemin, presidente y consejero delegado de Fotona. "Su amplia experiencia en el sector sanitario, su pericia comercial y su probada capacidad para dirigir organizaciones internacionales serán inestimables a medida que continuamos fortaleciendo las relaciones con nuestros clientes y aprovechando el impulso que hemos logrado en toda la región".

"Fotona se ha ganado una sólida reputación por su innovación, excelencia clínica y colaboración con los clientes, respaldada por una base firme en toda la región EMEA", señaló Miha Debelak. "Me entusiasma incorporarme a la empresa y trabajar junto a nuestros equipos, clientes y socios para seguir construyendo sobre ese éxito y contribuir al crecimiento de Fotona en toda la región".

Este nombramiento subraya el enfoque continuo de Fotona en invertir en las personas, las capacidades y las alianzas que sustentan un crecimiento sostenible a nivel mundial.

Acerca de FotonaFotona es un líder reconocido a nivel mundial en sistemas innovadores basados en energía para aplicaciones médicas y estéticas. Con más de 60 años de experiencia en tecnología láser, Fotona presta servicio a profesionales de la salud en más de 100 países mediante una combinación de operaciones directas y socios distribuidores, ofreciendo soluciones tecnológicas avanzadas en dispositivos láser y magnéticos para los campos de estética, dermatología, ginecología, odontología, cirugía y otras especialidades médicas.

Contacto para mediosErika Siemaskofotona@facteurpr.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fotona-nombra-a-miha-debelak-vicepresidente-y-director-general-para-la-region-emea-302929108.html