Foundation Fighting Blindness partners with The Giving Block. - FOUNDATION FIGHTING BLINDNESS/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- Foundation Fighting Blindness amplía las oportunidades de donación con un acceso mejorado a instituciones financieras para fondos asesorados por donantes, donaciones de acciones y criptomonedas

Formas innovadoras de apoyar la investigación de tratamientos y curas para enfermedades que producen ceguera

COLUMBIA, Md., 18 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- La Foundation Fighting Blindness, la fuerza impulsora del desarrollo global de tratamientos y curas para enfermedades que causan ceguera, se enorgullece de anunciar la expansión de sus plataformas de donaciones. En asociación con The Giving Block, la Fundación ha ampliado el acceso a fondos asesorados por donantes (DAF) y donaciones de acciones, al tiempo que también presenta criptomonedas como una nueva opción de donación. Esta oferta ampliada permite a la Fundación llegar a nuevos donantes a nivel mundial, facilitando a los seguidores formas más convenientes de contribuir a la investigación de vanguardia para enfermedades de retina que causan ceguera.

"Como parte de nuestro compromiso de adoptar nuevas tecnologías, hemos mejorado nuestras plataformas de donaciones facilitando a los donantes la contribución a través de fondos asesorados por donantes y donaciones de acciones junto con criptomonedas", dijo Jeff Klaas, director de estrategia e innovación de la Foundation Fighting Blindness. "Nuestra asociación con The Giving Block nos permite agilizar el proceso de donación con un widget simple que conecta a los donantes directamente con sus cuentas, lo que les brinda una forma sencilla de apoyar nuestra misión. Además, esta expansión nos ayuda a llegar a nuevos donantes en todo el mundo que comparten nuestra misión de encontrar tratamientos y curas para enfermedades que provocan ceguera".

Oportunidades de donación ampliadas para fondos asesorados por donantes (DAF) y donaciones de acciones A través de su asociación con The Giving Block, la Foundation Fighting Blindness ha hecho que sea más fácil que nunca para los seguidores contribuir a través de fondos asesorados por donantes y donaciones de acciones. El nuevo widget de donaciones permite a los donantes conectar sus cuentas de forma rápida y segura para hacer una donación, ofreciendo una forma conveniente y fiscalmente eficiente de contribuir a la misión de la Fundación. Estas oportunidades de donación ampliadas son cruciales para avanzar en la investigación de tratamientos y curas para enfermedades de la retina como la retinitis pigmentosa, el síndrome de Usher, la enfermedad de Stargardt, la amaurosis congénita de Leber y la degeneración macular relacionada con la edad.

"Estamos encantados de proporcionar formas más accesibles para que nuestros donantes donen", agregó Klaas. "Con esta capacidad mejorada, no solo estamos facilitando que los seguidores actuales contribuyan, sino que también estamos ampliando nuestro alcance a nuevos donantes en todo el mundo".

Donaciones en criptomonedas Además de los DAF y las donaciones de acciones, la Fundación está adoptando el futuro de la filantropía al aceptar donaciones en criptomonedas. Los donantes ahora pueden realizar contribuciones a través de FightingBlindness.org utilizando una amplia gama de monedas digitales, incluidas Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) y más. Dado que el IRS clasifica las criptomonedas como propiedad, los donantes también pueden beneficiarse de ventajas fiscales, como la exención de impuestos sobre las ganancias de capital y posibles deducciones fiscales.

Colaboración con The Giving BlockLa Foundation Fighting Blindness se ha asociado con The Giving Block, líderes en dotar a las organizaciones sin ánimo de lucro de las herramientas y técnicas para recaudar fondos de manera eficaz con criptomonedas, fondos asesorados por donantes y donaciones de acciones. Esta colaboración proporciona a la Fundación herramientas de recaudación de fondos modernas que permiten a los donantes contribuir de manera sencilla y segura a través de una interfaz simple y fácil de usar.

Para apoyar la misión de la Fundación, visite las páginas de donación correspondientes para criptomonedas, fondos asesorados por donantes, o acciones.

Acerca de la Foundation Fighting BlindnessFundada en 1971, la Foundation Fighting Blindness es la principal fuente de financiación privada del mundo para la investigación de enfermedades degenerativas de la retina. La Fundación ha recaudado más de 915 millones de dólares para su misión de acelerar la investigación para prevenir, tratar y curar la ceguera causada por el espectro de enfermedades de la retina que producen ceguera, entre ellas: retinitis pigmentosa, degeneración macular y síndrome de Usher. Para más información, visite FightingBlindness.org.

Acerca de The Giving BlockThe Giving Block, una empresa de Shift4, es la plataforma que ayuda a las organizaciones sin ánimo de lucro a recaudar fondos de manera más eficaz de filántropos modernos. Pioneros del movimiento de "filantropía criptográfica", The Giving Block desarrolló las principales soluciones para donaciones en criptomonedas, popularizando las donaciones en criptomonedas y NFT en el sector sin ánimo de lucro. El equipo de The Giving Block desarrolló una experiencia de donación en acciones y DAF diseñada para empoderar a aún más donantes para que donen. Cuando se combinan, la suite de productos de The Giving Block empodera a más donantes que nunca para donar activos a sus causas favoritas. Hoy, miles de organizaciones sin ánimo de lucro están usando The Giving Block para recaudar fondos de filántropos modernos. Para más información, contactar con info@thegivingblock.com.

