FOUNDERS: HELENA RUBINSTEIN - Nuevo documental dedicado a la mujer que inventó la belleza

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- FOUNDERS es una nueva serie documental, producida por Terminal 9 Studios, dedicada a figuras pioneras que, al dar su nombre a una marca, redefinieron su época. Se trata de emprendedores cuya audacia y exigencia inquebrantable no solo transformaron un sector, sino que, en algunos casos, crearon una industria completamente nueva.

Para su primer episodio, FOUNDERS regresa a los orígenes de la belleza moderna. Madame Helena Rubinstein, una mujer excepcional, representa mucho más que a una pionera de la cosmética: encarna una fuerza de emancipación, la convicción de que la belleza debe fundamentarse en la ciencia y una visión profundamente moderna de la belleza entendida como una forma de poder.

Estructurado en dos capítulos, el episodio se desarrolla como una experiencia cronológica inmersiva. Se fundamenta en un patrimonio de riqueza sin precedentes, reuniendo imágenes de archivo inéditas, documentos históricos y correspondencia nunca antes vista. Las perspectivas actuales y una visión interna de la innovación científica de la marca en la actualidad se articulan a través de la voz experta de un narrador y se enriquecen con enfoques contemporáneos, creando un diálogo continuo entre los orígenes, la investigación de vanguardia en curso y la convicción y el sentido de propósito del fundador.

La película ya está disponible en Tencent, Apple TV y Google TV.

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