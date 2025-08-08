(Información remitida por la empresa firmante)

- Conoce a GR-3: Más allá de la función, diseñado para cuidar. Fourier presenta su primer humanoide centrado en el cuidado

PEKÍN, 8 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Fourier presentó GR-3, su primer "Care-bot" de tamaño real y la última incorporación a su serie de humanoides GRx. Diseñado no solo para la funcionalidad, sino también para la conexión emocional, GR-3 presenta una nueva clase de robots de IA creados para escenarios centrados en el ser humano. Guiado por la filosofía "Amor, por encima de la funcionalidad", GR-3 redefine la interacción humana con las máquinas. Su carcasa exterior suave al tacto y su sistema multimodal de interacción emocional dan vida al concepto de "cálida compañía tecnológica", uniendo la utilidad mecánica con la presencia emocional.

Más allá de la función: un humanoide diseñado para cuidar

El GR-3 representa un avance con respecto a los robots tradicionales centrados en la utilidad. Diseñado con un enfoque en el servicio centrado en el ser humano, Fourier presenta el nuevo concepto del "Care-bot": una máquina diseñada no solo para realizar tareas, sino también para establecer conexiones.

El concepto de Care-bot se basa en dos funciones principales. Como compañero social, GR-3 está diseñado para interactuar con personas en entornos públicos. Puede actuar como asistente de servicio, como una presencia reconfortante para niños o como un compañero atento para adultos mayores.

En el futuro, se espera que GR-3 se extienda a la atención asistencial. Entre sus posibles aplicaciones se incluyen el apoyo a la movilidad, la monitorización de la salud y la rehabilitación física en centros de atención a personas mayores o en entornos clínicos.

Con el GR-3, Fourier se acerca a su visión de un robot que no solo trabaja, sino que también cuida.

Calidez en la ingeniería: Diseño suave, tecnología inteligente

El GR-3 se aleja de la estética industrial tradicional, adoptando una apariencia más suave y natural. Sus tonos cálidos y neutros, superficies acolchadas y tapicería automotriz de primera calidad crean una presencia amigable y accesible, diseñada para la interacción humana diaria.

Con 165 centímetros de altura y 71 kilogramos de peso, el GR-3 ofrece hasta 55 grados de libertad. Su arquitectura compacta y modular integra sensores y unidades de computación esenciales, manteniendo un exterior limpio y aerodinámico. Sus características de diseño expresivo, como las proporciones equilibradas de las extremidades, la fluidez de movimientos y una interfaz facial animada, se combinan para fomentar la comodidad y la confianza del usuario.

Equipado con un sistema de batería intercambiable en caliente y gestión de energía inteligente, el GR-3 admite un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día en entornos del mundo real.

Percepción multimodal: un nuevo estándar en interacción emocional

El GR-3 está equipado con el sistema de interacción multimodal de percepción completa patentado por Fourier, que integra visión, audio y retroalimentación táctil en un motor de procesamiento emocional unificado en tiempo real.

Equipado con un sistema avanzado de gestión de la atención, el robot prioriza dinámicamente las entradas sensoriales y sincroniza las salidas multimodales para ofrecer respuestas fluidas y similares a las humanas:

Percepción de audio: Un conjunto de cuatro micrófonos permite la activación de voz omnidireccional, la cancelación de eco y la localización precisa de la fuente de sonido. El GR-3 se orienta hacia los oradores mediante contacto visual sincronizado, lo que mejora la interacción vocal natural.

Reconocimiento visual: El módulo de cámara con luz estructurada y RGB del robot proporciona reconocimiento facial fiable y seguimiento dinámico, manteniendo a los usuarios dentro del expresivo campo visual del GR-3.

Retroalimentación táctil: Treinta y un sensores de presión distribuidos permiten la detección táctil en tiempo real. Combinados con microexpresiones animadas, como parpadeo, seguimiento ocular y gestos emocionales, el GR-3 responde al tacto con señales sociales realistas.

La arquitectura de respuesta de doble ruta admite tanto acciones reflexivas rápidas ("pensamiento rápido") a través del control basado en reglas como una comprensión contextual profunda ("pensamiento lento") impulsada por un modelo de lenguaje amplio para la generación de diálogos complejos y situacionales.

El GR-3 interpreta la emoción, reconoce la intención y responde con conciencia, cerrando la brecha entre la percepción y la conexión.

Creado para empoderar: una presencia más suave de agentes inteligentes

Más allá de la inteligencia emocional, el GR-3 cuenta con un hardware mejorado y una locomoción rica en personajes, lo que permite interacciones más intuitivas y realistas en cada punto de contacto.

Basándose en los datos de entrenamiento y la retroalimentación del mercado de sus predecesores, la estructura integral del GR-3 se ha rediseñado para ofrecer mayor flexibilidad y un diseño más compacto. Incorpora actuadores de alto rendimiento de Fourier y manos diestras de 12 grados de libertad, lo que facilita una amplia gama de tareas, desde interacción y navegación hasta asistencia práctica.

El GR-3 ofrece capacidades de movimiento versátiles, con una marcha estándar que permite agacharse y ponerse en cuclillas. Permite un movimiento ágil en entornos complejos y una colaboración fluida en múltiples tareas. Puede alternar entre varios modos, desde marcha con piernas rectas y carrera hasta un modo de fatiga que ahorra energía y una marcha dinámica y con rebote para situaciones dinámicas.

Fourier prioriza la experiencia del desarrollador. Diseñado como una plataforma de inteligencia incorporada, el GR-3 admite una amplia gama de algoritmos y aplicaciones de terceros. Su arquitectura cliente-servidor permite a investigadores, ingenieros de automatización y desarrolladores de IA comenzar rápidamente y adaptar las funciones para su uso en el mundo real. Fourier introducirá API de interacción para reducir aún más las barreras de entrada y permitir aplicaciones más personalizadas y con mayor capacidad de respuesta emocional.

Donde la conexión importa: Un avance en la innovación humanoide

El GR-3 marca una nueva etapa en la búsqueda de Fourier de la integración humano-robot. Cada aspecto de su diseño, desde la arquitectura del hardware hasta la infraestructura del software, se basó en una pregunta clave: ¿Puede un robot ser realmente aceptado en entornos humanos?

Como la respuesta más avanzada de Fourier hasta la fecha, el GR-3 va más allá del rendimiento. Está diseñado para facilitar la interacción significativa en diversos entornos del mundo real, desde servicios públicos e investigación académica hasta uso clínico y, eventualmente, espacios personales. Diseñado para operar junto a las personas, el robot se adapta a necesidades cambiantes y entornos complejos.

