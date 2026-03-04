(Información remitida por la empresa firmante)

- Hon Hai Technology Group (Foxconn) se compromete con una nueva hoja de ruta de sostenibilidad de cinco años hasta 2030

TAIPEI, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE:2317) anunció hoy ambiciosos objetivos de sostenibilidad hasta 2030 que centran los próximos cinco años en la energía limpia, los derechos laborales, la cadena de suministro ESG y las iniciativas globales para el mayor fabricante de productos electrónicos del mundo y el principal proveedor de soluciones tecnológicas.

Impulsando la sostenibilidad como motor principal de la competitividad a largo plazo y la resiliencia operativa del Grupo, los Objetivos de Sostenibilidad a Largo Plazo 2026-2030, comparados con los niveles de 2025, comprenden 34 acciones concretas en 21 categorías estratégicas. La hoja de ruta actualizada responde a la evolución de las expectativas globales de ESG y ofrece un impacto más amplio en la cadena de valor.

"Esta hoja de ruta marca la transición de Foxconn hacia una nueva fase definida por la transparencia de datos, objetivos institucionalizados y alianzas colaborativas", afirmó James Wu, portavoz de Foxconn y responsable del Comité de Sostenibilidad del Grupo. "Con cientos de campus en todo el mundo y decenas de miles de proveedores, estamos dando pasos firmes y medibles para que nuestro ecosistema sea más limpio, más ecológico y más inteligente".

Para 2030, todo el grupo aspira a alcanzar múltiples objetivos ambientales, entre ellos una tasa de reciclaje de aguas grises del 30%; una cuota de uso de energía renovable del 75%; electricidad verde autoinvertida que representa más del 30% del uso de energía renovable del grupo y una reducción del 10% en la intensidad energética.

Foxconn, en general, alcanzó su conjunto anterior de 32 objetivos ESG a largo plazo, emitidos en 2022, antes de lo previsto, lo que la coloca en camino de lograr su objetivo de cero emisiones netas para 2050, a la vez que cumple con sus compromisos sociales y de gobernanza, incluyendo la mejora del bienestar en el lugar de trabajo, la mejora de las cadenas de suministro sostenibles y el fortalecimiento de la ciberseguridad y la rendición de cuentas de la junta directiva.

De cara al futuro, la IA se integrará en los objetivos de innovación tecnológica sostenible, como duplicar el número de fábricas de Foxconn con el estándar Lighthouse y descubrir exponencialmente aplicaciones con potencial de propiedad intelectual para compartir con la industria.

Por primera vez, el Grupo coordinará sus políticas corporativas y estándares de proveedores con 15 importantes marcos internacionales, incluyendo TCFD, SASB e IFRS S1/S2. La compañía se compromete a mantener una clasificación del 10% superior en cinco agencias de calificación ESG líderes, incluyendo MSCI y Sustainalytics.

Para mejorar la cadena de suministro, los nuevos objetivos incluyen iniciar una auditoría de sostenibilidad del 100% de los proveedores de primer nivel de Foxconn y promover la fabricación de cadena corta y baja en carbono, con el objetivo de que más del 80% del abastecimiento local de materiales institucionales refuerce la resiliencia operativa en las economías regionales globales.

La salud y la seguridad de los empleados son una prioridad absoluta para Foxconn. En esta área clave, los objetivos exigen una cobertura del 100% de las evaluaciones de riesgos en materia de derechos humanos en las plantas de producción globales para 2030. Para los problemas de alto riesgo identificados durante las evaluaciones, se implementarán de inmediato medidas correctivas y de mitigación. La empresa fortalecerá continuamente las prácticas internas de gestión y asignación de personal, y promoverá sistemáticamente auditorías anuales para garantizar el cumplimiento del Código de Conducta y los estándares de rendición de cuentas del Grupo. Todos los contratistas globales de alto riesgo deberán cumplir con la certificación ISO 45001 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por primera vez, Foxconn incorpora Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) en sus iniciativas de sostenibilidad. Junto con sus socios, el Grupo organizará anualmente acciones de restauración ambiental y ecológica en nuestras principales regiones de producción hasta 2030, alcanzando un total global anual de 80.000 horas de voluntariado.

