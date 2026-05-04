La FP en Jerez se consolida como alternativa formativa con más acceso al empleo - CITED / Fp en Jerez

(Información remitida por la empresa firmante)

Jerez, 4 de mayo de 2026. - La Formación Profesional ha experimentado una evolución significativa en los últimos años, consolidándose como una opción formativa orientada a la empleabilidad y al desarrollo de competencias prácticas. Diversos estudios apuntan a que este modelo permite una incorporación más ágil al mercado laboral, al centrarse en habilidades directamente aplicables en el entorno profesional. En este contexto, CITED desarrolla su propuesta de FP en Jerez, con un enfoque basado en la capacitación técnica y la preparación real para el desempeño laboral.

El modelo formativo de CITED se apoya en una metodología eminentemente práctica, orientada a que el alumnado adquiera conocimientos aplicables desde el inicio de su formación. Este planteamiento facilita que, al finalizar los estudios, los estudiantes cuenten con una base sólida para integrarse en el entorno profesional, habiendo trabajado previamente en situaciones reales vinculadas a su especialidad.

Un modelo formativo centrado en la práctica y la empleabilidad

Uno de los elementos diferenciales de CITED dentro de la FP en Jerez es la integración de prácticas en empresa desde el primer día de formación, con una garantía total de acceso a estas experiencias. Este sistema permite que el aprendizaje se desarrolle en paralelo al contacto directo con el entorno laboral, reforzando la adquisición de competencias y facilitando la adaptación a dinámicas profesionales reales.

Además, el modelo incorpora el denominado Smart Degree, que combina la titulación oficial con certificaciones internacionales de compañías tecnológicas como Google, Microsoft y AWS. Esta integración aporta un valor añadido a la formación, alineando los contenidos con estándares reconocidos a nivel global.

El programa también incluye mentoring con profesionales en activo, entre los que se encuentran perfiles directivos de empresas tecnológicas. Este acompañamiento permite al alumnado acceder a una visión práctica del sector, así como a orientación estratégica en el desarrollo de su carrera profesional o en iniciativas de emprendimiento.

Oferta formativa adaptada a distintos perfiles profesionales

La oferta de CITED de FP en Jerez abarca distintos niveles y especialidades, permitiendo acceder a itinerarios formativos en áreas técnicas y de gestión. Entre los ciclos disponibles se encuentran el Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes, el Grado Medio en Gestión Administrativa, así como los Grados Superiores en Administración de Sistemas Informáticos en Red, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo de Aplicaciones Web, Administración y Finanzas, y Marketing y Publicidad.

Este conjunto de programas responde a la demanda de perfiles cualificados en distintos sectores, integrando contenidos técnicos con una orientación práctica que favorece la incorporación al mercado laboral. La combinación de formación, certificaciones y experiencia profesional permite estructurar un itinerario completo, alineado con las necesidades actuales del entorno productivo.

CITED desarrolla así su actividad en FP en Jerez mediante un modelo que combina formación oficial, experiencia práctica y conexión directa con el entorno profesional, consolidando una propuesta orientada a la empleabilidad y al desarrollo de competencias aplicadas.

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