FP Markets: Las alarmas del mercado mundial de bonos están sonando

(Información remitida por la empresa firmante)

LIMASSOL, Chipre, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Los rendimientos de los bonos gubernamentales globales han cobrado gran protagonismo, alcanzando niveles no vistos en décadas. Sin duda, se trata de los tipos de interés más importantes del mundo, ya que constituyen la base del sistema financiero. Casi todos los activos financieros, directa o indirectamente, se derivan de los rendimientos gubernamentales. Y en este preciso momento, esa base está cambiando.

Cuando los rendimientos de los bonos gubernamentales se disparan y alcanzan máximos de varios años, el mundo entero se pone alerta. Esto plantea nuevas preguntas no solo sobre su impacto en gobiernos, empresas y consumidores, sino también en otras clases de activos clave, como acciones y divisas.

Este fenómeno no se limita a Estados Unidos. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó el 4,8%, su nivel más alto desde finales de 2023, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno británico a 10 años también alcanzaron niveles no vistos desde 2008, y el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años subió a su nivel más alto desde 1996.

El aumento de los rendimientos se sustenta en una combinación de factores, entre los que destacan las persistentes presiones inflacionarias impulsadas por los elevados precios de la energía; el crudo Brent ha subido más del 30% desde los mínimos de julio. Otros factores incluyen el creciente déficit presupuestario de los gobiernos, el aumento de la prima por plazo y la competencia de las empresas tecnológicas que emiten su propia deuda.

Aaron Hill, analista jefe de mercado de FP Markets, comentó: "No creo que lo que estamos presenciando sea un repunte puntual en el mercado de bonos. En cambio, podríamos estar observando una reevaluación del riesgo. Los inversores exigen una mayor rentabilidad por mantener deuda pública a largo plazo, ya que tienen menos confianza en que la inflación esté bajo control y dudan cada vez más de que los déficits fiscales sean sostenibles a los niveles actuales. Esto tiene repercusiones en todos los ámbitos".

Los mercados están interconectados, lo que significa que una subida del petróleo suele afectar a los bonos y las divisas, así como al oro. Los inversores de FP Markets pueden operar con CFD no solo sobre bonos gubernamentales, sino también sobre más de 70 pares de divisas, los principales índices bursátiles, una amplia gama de materias primas y ETF, todo ello a través de plataformas de negociación de primer nivel.

Acerca de FP Markets:

FP Markets es un bróker global, multirregulado y galardonado, fundado en Sídney, Australia, en 2005. Ofrece más de 10.000 instrumentos CFD en siete clases de activos, disponibles en plataformas líderes del sector como MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView y cTrader.

FP Markets está sujeto a la regulación de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica y la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) de Kenia.

Para más información, visite www.fpmarkets.com

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