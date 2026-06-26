FP Markets amplía su cartera de CFD sobre acciones con la histórica cotización de SpaceX (SPCX)

(Información remitida por la empresa firmante)

LIMASSOL, Chipre, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- FP Markets – bróker global de Forex y CFD – ha ampliado su oferta de acciones para incluir CFDs sobre acciones de Space Exploration Technologies Corp. (SPCX). Junto con una amplia selección de CFDs sobre acciones ya existentes, esta incorporación está disponible para operar de inmediato a través de las plataformas MetaTrader 5 (MT5) y cTrader de FP Markets. Operar con SPCX mediante CFDs en FP Markets ofrece a los clientes exposición a la volatilidad posterior a la salida a bolsa, la posibilidad de tomar posiciones largas y cortas, apalancamiento flexible y acceso a herramientas de negociación de nivel institucional.

SpaceX hizo su tan esperado debut en bolsa el 12 de junio, recaudando un récord inicial de 75.000 millones de dólares. Sin embargo, tras el ejercicio por parte de los suscriptores de la opción de sobreasignación (conocida como greenshoe), la recaudación final ascendió a unos 86.000 millones de dólares, la mayor salida a bolsa de la historia. Si bien el precio inicial de SPCX fue de 135 dólares por acción, la demanda impulsó su precio hasta los 150 dólares en la apertura y superó los 200 dólares poco después, el 16 de junio, antes de desplomarse y volver a los niveles previos a la salida a bolsa.

Las grandes salidas a bolsa suelen experimentar una depreciación en su primer año de cotización. Esto se observó en empresas como Meta Platforms (META), que cayó en su primer año antes de repuntar. En consecuencia, aunque las acciones de SPCX podrían superar su precio de salida a bolsa, es posible que los inversores alcistas intervengan, siguiendo la tendencia histórica.

El director de marketing de FP Markets, John Lewis, expresó su entusiasmo por la nueva oferta, afirmando: 'Con el impulso que sigue experimentando el sector de la IA y los índices bursátiles mundiales cerca de máximos históricos, la demanda de empresas tecnológicas de alto crecimiento no tiene precedentes. La incorporación de SPCX a la oferta de CFD subraya nuestro compromiso de ofrecer a los inversores flexibilidad y la oportunidad de operar con una acción muy seguida en nuestra amplia selección de plataformas de negociación de primer nivel'.

Acerca de FP Markets:

FP Markets es un bróker global, multirregulado y galardonado, fundado en Sídney, Australia, en 2005. Ofrece más de 10.000 instrumentos CFD en siete clases de activos, disponibles en plataformas líderes del sector como MetaTrader 4/5, TradingView y cTrader.

La presencia regulatoria de FP Markets incluye la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC), la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica y la Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) de Kenia.

Para más información, visite www.fpmarkets.com

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