FP Markets gana como 'Bróker de Forex del Año' en la Forex Expo Dubai 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

LIMASSOL, Chipre, 28 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- FP Markets, bróker global de Forex y CFD multiactivo, fue galardonado como 'Bróker de Forex del Año' en la Forex Expo Dubai 2026 la semana pasada. Este premio supone un nuevo hito importante para el bróker de origen australiano, que ha consolidado su reputación como uno de los nombres más fiables del sector desde 2005.

La Forex Expo Dubai, celebrada los días 22 y 23 de septiembre en el Dubai World Trade Centre, es uno de los encuentros más esperados del sector del trading online. En su novena edición, el evento de este año registró una asistencia récord de más de 23.000 personas, reuniendo a algunos de los principales brókeres del mundo, profesionales de fintech y operadores de toda la región MENA y otras zonas.

El galardón recibido por FP Markets se produce tras el reciente anuncio de la compañía sobre la obtención de una licencia de Categoría 5 otorgada por la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) de los Emiratos Árabes Unidos. Esta licencia supone un paso estratégico en el mercado emiratí, ampliando el alcance regulatorio del bróker y reflejando su compromiso a largo plazo con la región.

Esta edición marcó la quinta participación consecutiva de FP Markets en la Forex Expo Dubai, donde el bróker actuó además como Patrocinador Élite del evento. Durante el mismo, Aaron Hill, analista jefe de mercado de FP Markets, dirigió dos sesiones en vivo en el Trader Strategy Hub. Asimismo, Christina Koro, directora de Recursos Humanos y Cultura Organizacional del Grupo FP Markets, fue distinguida con el premio al Liderazgo en Personas y Cultura en el marco de los galardones 'Women in FX Excellence Awards', celebrados durante el evento.

Al comentar sobre los últimos logros de la empresa, el director de marketing de FP Markets, John Lewis, afirmó: "Creemos en un enfoque local. Cada mercado tiene sus propias necesidades, por lo que adaptamos nuestros productos, servicios y marco regulatorio a cada región en la que operamos. Nuestra presencia continua en Forex Expo Dubai y nuestra licencia CMA Categoría 5 recientemente obtenida reflejan ese compromiso con los EAU y la región en general. La exposición de este año también fue una valiosa oportunidad para reintroducirnos en el mercado local y reforzar nuestra posición como corredor líder que prioriza al comerciante. Estamos orgullosos de dejar Dubai como Broker de Forex del año y seguimos centrados en ampliar nuestra oferta para los operadores aquí y en todo el mundo".

De cara al futuro, la empresa sigue impulsada por su misión de transformar el comercio, refinando continuamente su gama de productos y tecnología comercial para satisfacer las necesidades cambiantes de los comerciantes en cada región a la que presta servicios.

Acerca de FP Markets

FP Markets es un bróker global, galardonado y con múltiples regulaciones, establecido en Sídney (Australia) en 2005. El bróker ofrece más de 10.000 instrumentos CFD de siete clases de activos, disponibles en plataformas líderes del sector como MetaTrader 4/5, TradingView y cTrader.

La presencia regulatoria de FP Markets incluye a la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC), la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica y la Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) de Kenia.

Para más información, visite www.fpmarkets.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/fp-markets-gana-como-broker-de-forex-del-ano-en-la-forex-expo-dubai-2026-302891756.html