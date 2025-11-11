FP Markets gana el premio al mejor bróker global del año en los Finance Magnates Awards 2025

(Información remitida por la empresa firmante)
SÍDNEY, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- FP Markets ha sido reconocida con tres prestigiosos galardones en los Finance Magnates Awards 2025, incluyendo "Broker del Año - Global", "Broker del Año - Asia" y "Broker Más Innovador - Latinoamérica". Estos premios, otorgados mediante una combinación de votación pública y evaluaciones de un panel de expertos del sector, consolidan aún más la reputación de este bróker australiano como líder mundial en la negociación de Forex y CFD.
https://mma.prnewswire.com/media/2819647/FP_Markets_Award.jpgLa ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el 6 de noviembre en el recinto Carob Mill de Limassol, Chipre, donde destacadas figuras e innovadores del sector financiero global se reunieron para celebrar la excelencia y los logros.
En relación con el triple triunfo de FP Markets, Martin Stoilov, director global de Experiencia del Cliente, declaró: "A pesar de la alta competitividad del sector, FP Markets sigue ofreciendo servicios y soporte del más alto nivel a operadores de todo el mundo. Nuestra visión es consolidar nuestra posición entre los principales brókeres globales y ampliar nuestra gama de servicios y productos, manteniendo siempre nuestro enfoque centrado en el cliente. Ganar estos tres premios es prueba del arduo trabajo de nuestro equipo y del crecimiento exponencial que nuestra empresa ha experimentado en los últimos 20 años, sin renunciar jamás a nuestros valores de integridad y transparencia".
Con más de dos décadas de experiencia en la industria, FP Markets continúa fortaleciendo su presencia global y su compromiso con los operadores a través de la transparencia, la tecnología avanzada y la innovación. Junto con estos recientes reconocimientos, la compañía está bien posicionada para consolidar su legado y seguir impulsando su estrategia de crecimiento global.
Acerca de FP Markets
FP Markets es un bróker online multirregulado que ofrece a los operadores acceso fiable a los mercados financieros globales. Sus clientes se benefician de spreads ajustados, ejecución rápida y una amplia gama de plataformas de negociación. Al celebrar 20 años de operación, FP Markets sigue ampliando su oferta con modelos de precios mejorados, herramientas de trading optimizadas y actualizaciones constantes de su plataforma. Su larga trayectoria en el mercado refleja su adaptabilidad y su compromiso con los valores fundamentales sobre los que se fundó.
Para más información, visite www.fpmarkets.com
Información útil de FP Markets:
- FP Markets es un bróker de Forex y CFDs multirregulado con más de 20 años de experiencia en el sector.
- La compañía ofrece spreads interbancarios de Forex altamente competitivos desde 0.0 pips.
- Los operadores pueden elegir entre las principales y más potentes plataformas de trading online, incluyendo la app móvil de FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, Iress, Mottai y TradingView.
- A lo largo de sus años de actividad, FP Markets ha recibido más de 60 premios del sector por sus condiciones de trading, transparencia en los precios, atención al cliente y la constante entrega de valor a sus clientes.
- La presencia regulatoria de FP Markets incluye la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Mauricio, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC), la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) y la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) de Kenia.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2819647/FP_Markets_Award.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1574261/5005354/FP_Markets_Logo.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fp-markets-gana-el-premio-al-mejor-broker-global-del-ano-en-los-finance-magnates-awards-2025-302611588.html