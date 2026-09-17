FP Markets gana tres premios en los Global Forex Awards 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

LIMASSOL, Chipre, 17 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El bróker global de Forex y CFD FP Markets ha sido galardonado con tres prestigiosas distinciones en los Global Forex Awards 2026, obteniendo los premios a: 'Mejor bróker por relación calidad-precio – Global', 'Bróker más transparente – Asia' y 'Bróker más transparente – Latinoamérica'.

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el 15 de septiembre de 2026 en el Hotel Amara de Limassol (Chipre), reuniendo a empresas líderes y profesionales del sector del trading y las fintech a nivel mundial. En su octava edición, los Global Forex Awards reconocen a los brókeres y proveedores de servicios de trading que ofrecen una calidad excepcional, innovación y soluciones de confianza.

Este triple galardón pone de relieve el alcance global de FP Markets, sus condiciones competitivas de trading y su compromiso de ofrecer una experiencia fiable a los operadores de diversos mercados.

John Lewis, director de Marketing de FP Markets, dijo: "En un sector de intensa competencia, haber sido elegidos como el bróker con la mejor relación calidad-precio a nivel mundial, además de como el bróker más transparente tanto en Asia como en Latinoamérica, refleja la experiencia diaria de nuestros clientes. Estos galardones ponen de manifiesto la dedicación de nuestros equipos en todas las regiones donde operamos, así como nuestro compromiso de aportar valor a los clientes con la transparencia en la que confían".

Con más de dos décadas de experiencia en el sector y más de 80 premios obtenidos hasta la fecha, FP Markets sigue consolidando su presencia global mediante inversiones en tecnologías de trading avanzadas y la ampliación de su oferta de productos. De cara al futuro, la compañía mantiene su apuesta por la innovación y por un enfoque centrado en el cliente, pilares fundamentales de su filosofía desde sus inicios.

Acerca de FP Markets

FP Markets es un bróker global, galardonado y con múltiples regulaciones, fundado en Sídney (Australia) en 2005 y con sede central en Limassol (Chipre). La compañía ofrece más de 10.000 instrumentos CFD de siete clases de activos, disponibles a través de plataformas líderes en el sector como MetaTrader 4/5, TradingView y cTrader.

La presencia regulatoria de FP Markets incluye, entre otros, a la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC), la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica y la Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) de Kenia.

Para más información, visite www.fpmarkets.com

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