FP Markets lanza una aplicación de comercio móvil intuitiva y repleta de funciones

La innovadora FP Markets Mobile App pone una gran cantidad de información al alcance de los comerciantes en marcha.

SYDNEY, 27 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- En el acelerado mundo del comercio online hay un galardonado bróker de Forex y CFD que ha sido consistentemente capaz de mantenerse a la vanguardia. Una de las principales empresas fintech de Australia, FP Markets [https://www.fpmarkets.com/] ha anunciado el lanzamiento de la FP Markets Mobile App [https://www.fpmarkets.com/mobile-trading-app/], que es intuitiva y repleta de funciones, lo que permite a los comerciantes llevar sus cuentas de operaciones con ellos en su bolsillo.

https://mma.prnewswire.com/media/1427878/FP_Markets_Mobile_T... [https://mma.prnewswire.com/media/1427878/FP_Markets_Mobile_T...]

Disponible en todos los dispositivos Android e iOS, la FP Markets Mobile Trading App ofrece operaciones en Forex [https://www.fpmarkets.com/forex/] y CFDs [https://www.fpmarkets.com/what-are-cfds/] a través de acciones, índices, materias primas y criptomonedas.

Descargar ahora: Android [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fpmarkets....](Google Play) | iOS [https://apps.apple.com/au/app/fp-markets/id1549552932] (The App Store)

Los operadores no solo pueden acceder a 60+ pares de divisas [https://www.fpmarkets.com/forex/], sino que también pueden operar en más de 50 de las acciones [https://www.fpmarkets.com/share-cfds/] más grandes del mundo, incluyendo Facebook, Google, Apple y Amazon. FP Markets también ofrece operaciones apalancadas en materias primas [https://www.fpmarkets.com/commodities/] y más de una docena de índices [https://www.fpmarkets.com/indices/] de las mayores bolsas mundiales. Para las personas que están interesadas en el comercio de la clase de activos emergentes que es Criptomoneda [https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency/] con Bitcoin, Etereum, Litecoin y Ripple, todo parte de la gama de productos.

Cuando se le preguntó sobre el lanzamiento de la aplicación móvil, el director administrativo Matt Murphie fue claro sobre su importancia. "El lanzamiento de la FP Markets Mobile Trading App fue una empresa clave que se puede entregar dado que los comerciantes modernos necesitan ser capaces de operar en marcha."

El arduo trabajo de la compañía en 2020 no ha pasado desapercibido con múltiples premios este año, incluyendo, 'Best FX Broker Australia' [https://www.fpmarkets.com/blog/fp-markets-best-fx-broker-aus...] y 'Global Forex Value Broker' [https://www.fpmarkets.com/blog/best-global-value-forex-broke...]. Matt explicó que hay más que trabajo duro y dedicación.

"No puedo subestimar el beneficio de tener más de 15 años de experiencia en la industria. Tenemos comerciantes que han estado con nosotros desde el primer día, y nos esforzamos constantemente para interactuar con ellos para mejorar nuestra oferta de productos. Sus comentarios jugaron un papel fundamental en el diseño, la funcionalidad y las características de la nueva aplicación móvil."

Los comentarios de los clientes resultaron en algunas de las características clave de la aplicación móvil con los comerciantes capaces de:

-- Depositar y retirar desde dentro de la aplicación móvil -- Utilizar el menú "Favoritos" para crear una experiencia de comercio más rápida y fluida -- Acceder a su cuenta y cambiar la configuración a través del Portal de Clientes -- Acceder a la liquidez de primer nivel con precios en tiempo real -- Llevar a cabo investigaciones y análisis utilizando una gama de herramientas de comercio -- Iniciar sesión en su cuenta de MetaTrader 4 con las mismas credenciales

Descargue la FP Markets Mobile Trading App hoy y empiece a operar.

Descargar ahora: Android [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fpmarkets....](Google Play) | iOS [https://apps.apple.com/au/app/fp-markets/id1549552932] (The App Store)

Notas a los redactores

Acerca de FP Markets:

-- FP Markets es un proveedor global de CFD y Forex regulado por Australia con más de 15 años de experiencia en la industria. -- La visión de la empresa siempre ha sido ofrecer el destino comercial definitivo para los clientes combinando las mejores condiciones de comercio, tecnología, gama de productos, precios y servicios al cliente disponibles para aquellos que quieren operar en los mercados. -- FP Markets ofrece márgenes Forex interbancarios altamente competitivos disponibles desde 0.0 pips y apalancamiento hasta 500:1 en FP Markets Pro Account. -- El destacado servicio 24/5 en varios idiomas de la compañía ha sido reconocido por Investment Trends como el hogar de algunos de los clientes con más contenido de la industria, habiendo sido galardonado con el 'The Highest Overall Client Satisfaction Award', cinco años consecutivos de Investment Trends. -- FP Markets ha sido galardonado como el 'Global Forex Value Broker' en años consecutivos (2019, 2020) en los Global Forex Awards

Para obtener todos los detalles de nuestra amplia oferta, visite https://www.fpmarkets.com [https://www.fpmarkets.com/]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1427878/FP_Markets_Mobile_T... [https://mma.prnewswire.com/media/1427878/FP_Markets_Mobile_Trading_App.jpg]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1007674/FP_Markets_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1007674/FP_Markets_Logo.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1007674/FP_Markets_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1007674/FP_Markets_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Andria Phiniefs, a.phiniefs@fpmarkets.com, +61 2 82526800