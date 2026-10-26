FP Markets: El primer presupuesto de Healey pone a los Gilts en el foco de atención

(Información remitida por la empresa firmante)

LIMASSOL, Chipre, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El Canciller del Reino Unido, John Healey, presentará su primer Presupuesto de Otoño el miércoles a las 12:30 pm GMT, dándole a él y al Primer Ministro Andy Burnham la oportunidad de esbozar sus planes fiscales y de gasto. Tras el discurso de Healey, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria publicará sus perspectivas económicas y fiscales a cinco años.

Si bien ha habido menos especulaciones frenéticas que antes de los presupuestos anteriores, el telón de fondo es indudablemente desafiante para Healey. Los costes de endeudamiento siguen en máximos de varias décadas, el gasto del sector público está en niveles históricos y los ingresos tributarios están en niveles récord. Los precios más altos de la energía vinculados a la guerra entre Estados Unidos e Irán también han erosionado el margen fiscal disponible en el pronóstico de primavera, estimado en alrededor de 20 mil millones de libras, reduciéndolo potencialmente a tan solo 10 mil millones de libras.

Burnham se ha comprometido a mantener el Triple Lock de pensiones para este Parlamento, pero ha anunciado planes para sustituirlo a partir de abril de 2030 por un doble bloqueo de inflación o del 2,5%, sujeto a que los laboristas ganen las próximas elecciones. También se espera que Healey siga las reglas fiscales establecidas por la ex canciller Rachel Reeves, quien se comprometió a no aumentar el impuesto sobre la renta, el seguro nacional ni el IVA. Con los principales generadores de ingresos archivados por ahora, Healey probablemente se centrará en los negocios y el bienestar.

Los informes sugieren que el presupuesto se centrará en gran medida en los impuestos a las empresas y la formación de aprendices, y también podría incluir un impuesto bancario. El gobierno podría recortar el elemento de salud del Crédito Universal para menores de 25 años, una medida que podría resultar polémica entre los parlamentarios laboristas. También se espera un paquete específico para el coste de la vida.

El analista jefe de mercado de FP Markets, Aaron Hill, comentó: 'Para los comerciantes e inversores, los rendimientos de los Gilt serán seguidos de cerca. En mi opinión, la reacción de la libra dependerá del factor que impulse los movimientos de los rendimientos: una subida impulsada por el crecimiento (GBP positiva) o una subida impulsada por el riesgo (GBP negativa)'.

Los activos del Reino Unido serán el foco de atención durante el presupuesto. Afortunadamente, los inversores de FP Markets pueden negociar CFD sobre bonos del gobierno del Reino Unido, una amplia gama de pares de divisas GBP e índices bursátiles clave del Reino Unido, todo a través de plataformas comerciales de clase mundial.

Acerca de FP Markets:

FP Markets es un corredor galardonado global, multiregulado establecido en Sydney, Australia, en 2005. El corredor ofrece más de 10.000 instrumentos CFD en siete clases de activos, disponibles en plataformas líderes en la industria, incluidas MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView y cTrader.

La presencia regulatoria de FP Markets incluye la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) en Seychelles, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica y la Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) de Kenia.

Para más información, visite www.fpmarkets.com

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