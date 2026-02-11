Fractus amplía las licencias en seguridad conectada en EE. UU. mediante un acuerdo con RPX

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Fractus, empresa pionera en tecnología de antenas y en licencias de propiedad intelectual (PI), anunció hoy un nuevo acuerdo de licencia de patentes con el agregador de licencias RPX Corporation, que amplía la familia de licenciatarios de Fractus.

El acuerdo refleja la adopción continuada de dispositivos de seguridad conectados que dependen de antenas multibanda compactas, de alto rendimiento, ya estén integradas en paneles de alarma monitorizados, hubs o estaciones base domésticas, cámaras, wearables o dispositivos tipo colgante. Al incorporar a múltiples implementadores bajo un único proceso de negociación, las partes completaron una transacción de licencias eficiente y no contenciosa, alineada con los modelos de licencia de Fractus. El enfoque innovador y con la amplia experiencia de RPX en la estructuración de acuerdos aportó una solución de licencias eficiente tanto para sus miembros como para Fractus, sin malgastar tiempo, dinero y buena voluntad en disputas legales que pueden dificultar la obtención de resultados óptimos para las partes interesadas.

"Este acuerdo con RPX refleja una vía pragmática para licenciar a escala", declaró Jordi Ilario, consejero delegado de Fractus. "Este acuerdo subraya el impulso del Internet de las Cosas (IoT) en EE. UU. e incorpora a varios proveedores de reconocido prestigio a nuestra comunidad de licenciatarios".

La demanda de dispositivos de seguridad conectados se está acelerando, lo que incrementa la necesidad de tecnología de antenas multibanda miniaturizadas que garantice una conectividad fiable. Berg Insights estima que a finales de 2023 había 36,0 millones de sistemas de alarma monitorizados activos en EE. UU. y Canadá, y prevé que esta cifra crecerá hasta 42,9 millones en 2028. En los sistemas de alerta médica, Berg Insights estima que la base de usuarios en Norteamérica aumentará de 5,2 millones en 2023 a 7,5 millones en 2028, con un valor de mercado que pasará de 2.700 millones de euros (2.900 millones de dólares estadounidenses) en 2023 a 4.100 millones de euros (4.500 millones de dólares estadounidenses) en 2028.

Sobre Fractus

Fractus es una empresa pionera en la aplicación de geometría avanzada y matemáticas al diseño de antenas. Las innovaciones patentadas de la compañía permiten antenas multibanda compactas y de alto rendimiento, ampliamente utilizadas en smartphones, dispositivos IoT, infraestructuras de red y aplicaciones de salud conectada. Fractus cuenta con una cartera que abarca más de 40 invenciones y su tecnología ha sido licenciada por compañías líderes a escala global. Entre otros reconocimientos, Fractus fue nombrada Technology Pioneer del World Economic Forum en 2005; sus inventores fueron finalistas del European Inventor Award en 2014; y en 2017 la compañía recibió el "European Inspiring Company Award" del London Stock Exchange Group.

