Fractus amplía su negocio al sector de puntos de venta móviles (TPV) con un acuerdo clave en EE.UU

BARCELONA, España, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Fractus, pionera en tecnología de antenas y licencias de propiedad intelectual (PI), anunció hoy un nuevo acuerdo de licencia con uno de los cinco principales proveedores de puntos de venta (TPV) de EE.UU. Este acuerdo marca un hito importante que amplía el alcance intersectorial de Fractus y reconoce aún más el papel fundamental que desempeña su tecnología en una amplia gama de dispositivos conectados.

Fractus habilita dispositivos inalámbricos compactos y confiables gracias a décadas de I+D en antenas y una sólida cartera de patentes. Se trata de un acuerdo no contencioso realizado mediante negociaciones eficientes que lleva esta innovación a los terminales de pago. Mediante esta licencia se permite a los implementadores integrar conectividad multibanda de alto rendimiento en sus dispositivos y sistemas sin duplicar años de investigación.

"Escalar nuestra tecnología en el mercado de los TPVs es una extensión natural de nuestra misión de hacer llegar la conectividad en todas partes", afirmó Jordi Ilario, consejero delegado de Fractus. "Este acuerdo con uno de los cinco líderes estadounidenses de la industria valida la solidez de nuestra propiedad intelectual y acelera nuestra estrategia para apoyar a los fabricantes en todas las categorías de productos que dependen de la comunicación inalámbrica".

Un mercado en expansión continua

Los terminales de punto de venta (TPV) son dispositivos con lectores de tarjetas integrados que se utilizan para autorizar pagos electrónicos. Los TPV son omnipresentes y se pueden encontrar en taxis, restaurantes y terminales de venta de billetes a bordo, entre muchos otros lugares. La comodidad y la flexibilidad de evitar una conexión fija también han convertido a estos dispositivos en una opción popular para permitir transacciones seguras y siempre activas.

En 2023 se comercializaron 121,8 millones de TPVs en todo el mundo , abarcando dispositivos de sobremesa, multilinea, portátiles y de autoservicio, con y sin conexión celular. Este volumen refleja la magnitud de un sector que evoluciona hacia terminales más conectados, modulares y definidos por el software, lo que aumenta la importancia de soluciones de conectividad eficientes y fiables. Para Fractus, esta tendencia representa una oportunidad natural para ampliar su presencia en nuevos mercados donde la calidad de la antena es un factor de rendimiento decisivo.

Acerca de Fractus

Fractus es pionera en la aplicación de geometría y matemáticas avanzadas al diseño de antenas. Las innovaciones patentadas de la compañía permiten el desarrollo de antenas multibanda compactas y de alto rendimiento, ampliamente utilizadas en smartphones, dispositivos IoT, infraestructura de red y aplicaciones de salud conectada. Fractus cuenta con una cartera de más de 40 invenciones y su tecnología ha sido licenciada por empresas líderes mundiales. Entre otros reconocimientos, Fractus fue nombrada Pionera Tecnológica del Foro Económico Mundial en 2005; sus inventores fueron finalistas del Premio al Inventor Europeo en 2014; y en 2017, la compañía recibió el Premio a la Empresa Inspiradora Europea del London Stock Exchange Group.

