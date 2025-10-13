Fractus presenta una demanda por infracción de patente contra ResMed en el Distrito Sur de California

(Información remitida por la empresa firmante)

La demanda busca proteger las antenas pioneras de Fractus, utilizadas en terapias y dispositivos conectados para la apnea del sueño

BARCELONA, España, 13 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Fractus, pionera en tecnología de antenas basadas en geometría y licencias de propiedad intelectual, anunció hoy la presentación de una demanda por infracción de patente (3:25-cv-02680-LL-JLB) contra ResMed ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California. La demanda alega que los dispositivos de ResMed para la apnea del sueño y las soluciones de terapia conectada relacionadas infringen múltiples patentes de Fractus que abarcan innovaciones en antenas multibanda miniaturizadas de alto rendimiento.

"Fractus lleva décadas invirtiendo en investigación que permite una conectividad inalámbrica fiable y compacta en todos los sectores", declaró Jordi Ilario, consejero delegado de Fractus. "Cuando las empresas utilizan nuestra tecnología patentada sin licencia, actuamos para proteger nuestra propiedad intelectual y garantizar la igualdad de condiciones para los innovadores que respetan los derechos de propiedad intelectual".

Rubén Bonet, presidente ejecutivo de Fractus, añadió: "La conectividad es cada vez más crucial en la salud digital y la monitorización remota de pacientes. Nuestro objetivo es simple: salvaguardar el valor de nuestras invenciones para que los líderes tecnológicos puedan seguir construyendo sobre bases sólidas y con licencias justas".

Fractus está representada por Kobre & Kim LLP. El equipo de litigios estará dirigido por Michael Ng, Daniel Zaheer y George Stamatopoulos, abogados litigantes con amplia experiencia en disputas de propiedad intelectual. "Nos honra colaborar de nuevo con Fractus para recuperar el valor de sus innovaciones revolucionarias, que han mejorado la vida de tantas personas en todo el mundo", declaró Ng.

Acerca de Fractus

Fractus es pionera en la aplicación de geometría y matemáticas avanzadas al diseño de antenas. Las innovaciones patentadas de la compañía permiten antenas multibanda compactas y de alto rendimiento, ampliamente utilizadas en smartphones, dispositivos IoT, infraestructura de red y aplicaciones de salud conectada. Fractus cuenta con una cartera de más de 40 invenciones y su tecnología ha sido licenciada por empresas líderes mundiales. Entre otros reconocimientos, Fractus fue nombrada Pionera Tecnológica del Foro Económico Mundial en 2005; sus inventores fueron finalistas del Premio al Inventor Europeo en 2014; y en 2017, la compañía recibió el Premio a la Empresa Inspiradora Europea del London Stock Exchange Group.

