Las fragancias para el hogar cautivan a la 137ª Feria de Cantón

GUANGZHOU, China, 1 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Del 23 al 27 de abril, el pabellón 19.1 del Área D del Complejo de la Feria de Cantón se llenó no solo de exhibiciones llamativas, sino también de aromas atractivos, ya que los expositores presentaron fragancias para el hogar, velas y productos de decoración para el hogar en la Fase 2 de la 137ª Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón).

El mercado mundial de fragancias para el hogar se valoró en 11.000 millones de dólares en 2024 y se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,8 %, alcanzando casi los 17.270 millones de dólares en 2032. En medio de esta expansión, las empresas chinas se están consolidando como actores clave, combinando innovación con capacidades de fabricación a gran escala para satisfacer las diversas necesidades globales.

Shanghai Outstanding Industry Co., Ltd., una empresa centrada en fragancias, ejemplifica esta tendencia. Su consejero delegado, Michael Lu, señaló que lanzaron 12 nuevas series en esta sesión, destacando la importancia de la investigación y el desarrollo. El diseño de productos también prioriza la estética para realzar los espacios del hogar. Lu afirmó que los consumidores valoran cada vez más las fragancias "orgánicas", "naturales" y "ecológicas", lo que impulsó a la empresa a presentar el primer producto de fragancia para el hogar con huella de carbono neutra.

De igual manera, Litbright Candle (Shijiazhuang) Co., Ltd. está expandiendo su presencia mediante la innovación continua. Su directora general, Sophia Lee, explicó que, además de sus ofertas principales, la empresa desarrolla activamente nuevas líneas de productos, presentando cada nueva serie a la Feria para conectar con compradores fieles y potenciales. Observó que la demanda global no solo está aumentando, sino que también se está volviendo más sofisticada, con un creciente interés en aromas frutales, amaderados e incluso de inspiración gourmet.

Como una de las plataformas comerciales más influyentes del mundo, la Feria de Cantón sigue desempeñando un papel fundamental en el desarrollo global de la industria de las fragancias. Para las empresas chinas de fragancias que buscan expandir su presencia global, la Feria sigue siendo una puerta de entrada crucial.

Lu, quien ha participado en la Feria de Cantón durante casi dos décadas, comentó que la mayoría de sus clientes se encuentran en la Feria. "En la Feria de Cantón, nuestros productos atraen naturalmente a compradores de nichos de mercado de todo el mundo, lo que permite que el aroma, el diseño y los valores adecuados lleguen a los clientes adecuados", afirmó. Lee, también expositor desde hace mucho tiempo, añadió: "La Feria de Cantón se ha forjado una sólida reputación mundial. Para los compradores internacionales que buscan nuevos productos, es el primer destino".

La continua participación de empresas especializadas en fragancias subraya cómo la Feria de Cantón conecta a las empresas chinas con los mercados globales, fomenta alianzas duraderas y sirve como plataforma de lanzamiento y escenario mundial para la creciente economía de las fragancias.

