Fraikin anuncia un acuerdo exclusivo con Asterion Industrial Partners para su próxima fase de crecimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

-Fraikin anuncia un acuerdo exclusivo con Asterion Industrial Partners para respaldar su próxima fase de crecimiento

PARIS, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La dirección de Fraikin, proveedor paneuropeo líder de servicios de arrendamiento de vehículos comerciales y soluciones de gestión de flotas, ha anunciado hoy que filiales de sus últimos accionistas mayoritarios —Benefit Street Partners, Värde Partners y Canyon Partners— han suscrito un acuerdo de exclusividad con Asterion Industrial Partners ("Asterion"), una firma independiente de gestión de inversiones centrada en infraestructuras del segmento del mercado medio en Europa, en relación con la proyectada adquisición de Fraikin.

La operación se produce tras un proceso de transformación de varios años de Fraikin, empresa que hoy genera unos 1.000 millones de euros en ingresos y gestiona una flota con un valor contable bruto de aproximadamente 3.000 millones de euros, durante el cual ha logrado mejoras significativas en su desempeño financiero y resiliencia en los mercados europeos donde opera.

Bajo la propiedad de Asterion, Fraikin se centrará en tres prioridades: continuar invirtiendo en su flota y en su plataforma operativa europea, impulsar la transición de sus clientes hacia una movilidad con menores emisiones de carbono y digitalizar su oferta de servicios de gestión de flotas.

Yves Pétin, presidente y consejero delegado de Fraikin Group, declaró:

"Nuestra ambición es consolidar a Fraikin como la plataforma europea líder en infraestructuras de gestión de flotas de vehículos comerciales. Seguiremos invirtiendo en nuestra flota, en nuestro equipo y en nuestras capacidades digitales, al tiempo que aceleramos la transición hacia una movilidad con menores emisiones de carbono y buscamos oportunidades de crecimiento sostenible".

"Agradecemos a Benefit Street Partners, Värde Partners y Canyon Partners, así como a nuestros demás accionistas, su continuo apoyo y compromiso, y esperamos con interés asociarnos con Asterion".

Bice Di Gregorio, socio de Asterion Industrial Partners, dijo:

"Fraikin proporciona una infraestructura esencial para la movilidad comercial en toda Europa. Su escala, su modelo de servicios integrados y sus relaciones duraderas con los clientes constituyen una sólida plataforma de crecimiento. Vemos una oportunidad significativa para apoyar la transición de su flota hacia vehículos de menores emisiones, en consonancia con el compromiso de Asterion con la transición energética, y esperamos colaborar con el equipo directivo de Fraikin".

Sergio Val, socio operativo de Asterion Industrial Partners, comentó:

"Fraikin lleva más de 80 años prestando servicios al sector de vehículos comerciales en Francia y representa una inversión clave para nuestra franquicia francesa. Al combinar nuestro enfoque industrial y nuestros equipos locales con la experiencia operativa de Fraikin, apoyaremos la inversión en su flota, su red de mantenimiento y sus capacidades digitales, reforzaremos el servicio al cliente y buscaremos un crecimiento disciplinado en sus mercados".

Se prevé que la operación se cierre en el primer trimestre de 2027, sujeta a la finalización de los procesos pertinentes de información y consulta a los empleados y a la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias. BofA Securities y Lazard actuaron como asesores financieros de los accionistas mayoritarios y del equipo directivo, y Latham & Watkins actuó como asesor jurídico en relación con la operación.

Acerca de Fraikin Group

Fraikin es un proveedor europeo líder en servicios integrales de arrendamiento operativo de vehículos comerciales, que gestiona más de 50.000 vehículos en diez países europeos. El Grupo ofrece soluciones de arrendamiento a largo plazo, gestión de flotas y alquiler flexible a clientes de sectores esenciales como sanidad, distribución de alimentos, servicios públicos, gestión de residuos, logística y servicios públicos, contribuyendo así a mejorar la calidad de la vida urbana. www.fraikin.com

Acerca de Asterion Industrial Partners

Asterion Industrial Partners es una firma independiente de gestión de inversiones centrada en infraestructura europea en el mercado medio. Fundada en 2018 y con 10 mil millones de dólares bajo gestión, la firma invierte en infraestructura esencial en los sectores de energía, digital, servicios públicos y movilidad, con un enfoque industrial práctico que prioriza la creación de valor y la sostenibilidad a largo plazo. Asterion Industrial Infra Fund III, que cerró en septiembre de 2025, alcanzó compromisos totales de 3.400 millones de euros. Para obtener más información, visite www.asterionindustrial.com

Contacto de RR. PP.: Kable CommunicationsTygénia El-Khattabitygenia.elkhattabi@kable-communication.com

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