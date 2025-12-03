Franchise Equity Partners adquiere IMO Car Wash de Driven Brands

(Información remitida por la empresa firmante)

FEP anuncia su primera adquisición internacional mediante la compra del operador líder mundial de túneles de lavado con 720 sucursales

NUEVA YORK, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Franchise Equity Partners, LP (FEP), firma de inversión privada con la misión de crear alianzas a largo plazo con franquiciados, franquiciadores y empresas multinacionales de calidad, anunció hoy la firma de un acuerdo para adquirir IMO Car Wash, el túnel de lavado de vehículos más grande del mundo, de Driven Brands (NASDAQ:DRVN). La transacción incluye la cartera completa de IMO, con 720 establecimientos, ubicados principalmente en el Reino Unido y Alemania, además de instalaciones en otros nueve países europeos y Australia.

Fundada hace 60 años, IMO Car Wash es una de las marcas de lavado de autos más reconocidas y fiables a nivel mundial, atendiendo a millones de clientes anualmente gracias a su modelo práctico y de alto volumen. La compañía opera con una presencia diversificada y única, y cuenta con el respaldo de un equipo directivo con amplia experiencia en el sector.

"Creemos que IMO representa una oportunidad única para adquirir una marca líder en el mercado con una larga trayectoria, una presencia sólida y un sólido equipo operativo", afirmó Scott Romanoff, socio codirector de FEP. "Nuestro objetivo es optimizar y mejorar el rendimiento de toda la cartera existente. Con la sólida base de clientes de IMO, sus alianzas con minoristas y su experimentado liderazgo, vemos una importante oportunidad para impulsar el crecimiento orgánico y seguir fortaleciendo la marca".

"Nuestra inversión en IMO es la primera transacción de FEP fuera de Estados Unidos", añadió Mike Esposito, socio codirector de FEP. "Creemos que esta representa la base ideal para expandir nuestra sólida presencia minorista multi-unidad en Estados Unidos al Reino Unido, Europa y otros países".

Bajo la propiedad de FEP, IMO se centrará en aumentar el volumen de lavado, mejorar la experiencia del cliente y potenciar sus alianzas estratégicas con minoristas. IMO mantiene sólidas relaciones con minoristas de todo el Reino Unido y la UE, donde opera lavaderos de vehículos in situ para aumentar la afluencia de clientes tanto para IMO como para sus anfitriones minoristas.

"Esto marca un hito importante para IMO Car Wash", destacó Adam Green, presidente de IMO Car Wash. "FEP comprende tanto la trayectoria como el potencial de nuestra marca. Su enfoque a largo plazo, su compromiso con la excelencia operativa y su amplia experiencia en modelos de negocio multiunidad los convierten en el socio ideal para nuestro objetivo de generar más valor a partir de nuestra red actual. Esperamos trabajar con FEP para fortalecer nuestra posición en el mercado y seguir atendiendo a nuestros clientes".

Esta adquisición refuerza la estrategia de FEP de asociarse con operadores líderes en su categoría en sectores resilientes donde la escala, el reconocimiento de marca y la eficiencia operativa generan ventajas competitivas sostenibles.

Si desea más información acerca de Franchise Equity Partners visite https://www.fep-us.com/.

Acerca de Franchise Equity Partners:Franchise Equity Partners es una firma de inversión privada especializada en proporcionar capital a franquicias y sus propietarios. Su enfoque diferenciado combina una amplia experiencia en finanzas corporativas y operativa con un objetivo inicial de cartera de mil millones de dólares para impulsar el crecimiento, la simplificación de la propiedad, la sucesión y la planificación patrimonial, entre otras oportunidades estratégicas de negocio. Para obtener más información sobre Franchise Equity Partners, visite www.fep-us.com o siga a la firma en LinkedIn.

