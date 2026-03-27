Francisco Bartolomé Flores Torres impulsa la estrategia de crecimiento de Alma Grupo Inmobiliario en Madrid

Francisco Bartolomé Flores Torres - ALMA GRUPO - Francisco Bartolomé Flores Torres

(Información remitida por la empresa firmante)

Alma Grupo Inmobiliario consolida su posición en la capital con ocho desarrollos y dos proyectos en marcha en Tetuán y Quintana

Madrid, 27 de marzo de 2026.-

La promotora Alma Grupo Inmobiliario, dirigida por Francisco Bartolomé Flores Torres, continúa consolidando su presencia en el mercado residencial madrileño tras haber desarrollado ocho proyectos en zonas de alta demanda como el Barrio de Salamanca, Tetuán y Quintana, al tiempo que avanza en su estrategia de crecimiento basada en promociones de tamaño medio con altos estándares de calidad y eficiencia energética.



El CEO de la compañía destaca que Madrid se mantiene como uno de los mercados más sólidos y dinámicos del sector, y subraya el compromiso de la firma por desarrollar viviendas que aporten valor al entorno urbano, con un enfoque en el diseño cuidado, la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de los residentes.



Residencial Germán Pérez Carrasco 40

Actualmente, la compañía impulsa dos nuevos desarrollos en la capital: Residencial Sauco 19, en el distrito de Tetuán, y Residencial Germán Pérez Carrasco 40, en el barrio de Quintana. Ambos proyectos reflejan el modelo de promoción de la empresa, con viviendas modernas, eficientes y pensadas para el confort, incorporando soluciones como aerotermia, ventilación de doble flujo, certificación energética A y opciones de personalización.



Residencial Sauco 19 en Madrid

Residencial Sauco 19 ofrecerá viviendas de uno, dos y tres dormitorios, todas exteriores, con terrazas, áticos con solárium, piscina, zonas ajardinadas, garajes y trasteros, destacando por su luminosidad, ventilación cruzada y altas calidades constructivas. Por su parte, Residencial Germán Pérez Carrasco 40 contará con fachada ventilada, zonas comunes con piscina y áreas verdes, sistemas energéticos eficientes y equipamientos como domótica o cargadores para vehículos eléctricos.



El crecimiento de Alma Grupo Inmobiliario ha despertado además el interés de inversores institucionales, incluidos fondos de inversión y family office, interesados en participar en el capital de la compañía para impulsar su expansión y acelerar nuevos desarrollos en Madrid y su área metropolitana.



Paralelamente, la promotora estudia oportunidades fuera de la capital, con especial foco en la Costa de Almería y en destinos internacionales como Punta Cana, donde prevé desarrollar proyectos vinculados al turismo residencial, dentro de su estrategia de expansión.



Con esta hoja de ruta, Alma Grupo Inmobiliario aspira a consolidarse como una promotora de referencia en el desarrollo de proyectos residenciales de calidad, tanto en Madrid como en otros mercados con alto potencial.







Emisor: Alma Grupo Inmobiliario

Contacto

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