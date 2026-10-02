Franco Lama Procuradores amplía su cobertura a todos los partidos judiciales de la provincia de Sevilla - Franco Lama Procuradores

(Información remitida por la empresa firmante)

El despacho sevillano, con más de 30 años de trayectoria profesional, extiende su ámbito de actuación a los 15 partidos judiciales de la provincia para facilitar la representación procesal de abogados, empresas y particulares en todo el territorio sevillano.

Sevilla, 1 de octubre de 2026. — Franco Lama Procuradores ha ampliado su ámbito de actuación a todos los partidos judiciales de la provincia de Sevilla, reforzando así la cobertura territorial que presta desde su sede en la capital.

La ampliación permite al despacho asumir la representación procesal de asuntos tramitados ante los órganos judiciales de Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Cazalla de la Sierra, Coria del Río, Dos Hermanas, Écija, Estepa, Lebrija, Lora del Río, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna, Sanlúcar la Mayor y Utrera.

Con esta decisión, Franco Lama Procuradores busca ofrecer a despachos de abogados, empresas, entidades y particulares un único interlocutor para la gestión de procedimientos judiciales en toda la provincia, con independencia del partido judicial en el que se tramite el asunto.

El despacho está dirigido por Francisco Franco Lama, procurador de los Tribunales y colegiado nº 328 del Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla, quien ejerce la profesión desde 1994.

La ampliación a toda la provincia responde a una necesidad cada vez más habitual de los despachos con los que colaboramos: poder centralizar en un mismo procurador los procedimientos que tienen distribuidos entre distintos partidos judiciales de Sevilla. Nuestro objetivo es que esa mayor cobertura territorial no suponga perder cercanía ni agilidad en la gestión diaria de cada asunto, señala Francisco Franco Lama.

Un único despacho para procedimientos en toda la provincia

La estructura judicial de la provincia de Sevilla se distribuye actualmente entre 15 partidos judiciales. La extensión del ámbito de actuación de Franco Lama Procuradores permite al despacho intervenir tanto en Sevilla capital como en las distintas sedes judiciales de la provincia.

La medida está especialmente dirigida a despachos de abogados que gestionan procedimientos en diferentes municipios, así como a departamentos jurídicos, aseguradoras, entidades financieras, administraciones y empresas que necesitan coordinar de forma centralizada su representación procesal.

Entre los servicios que presta el despacho se encuentran la presentación y seguimiento de escritos, control de notificaciones y señalamientos, gestión de emplazamientos, coordinación de actos de comunicación, asistencia a vistas cuando resulta necesaria la intervención del procurador y seguimiento continuado del procedimiento.

La ampliación territorial se integra, además, en el proceso de modernización y digitalización del despacho, orientado a agilizar la comunicación con los profesionales con los que colabora y facilitar el seguimiento de los asuntos encomendados.

Más de tres décadas de ejercicio profesional

Franco Lama Procuradores desarrolla su actividad desde Sevilla y cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años en el ámbito de la representación procesal.

El despacho mantiene un modelo basado en el seguimiento directo de los procedimientos y en la colaboración continuada con abogados y departamentos jurídicos, incorporando progresivamente herramientas digitales para agilizar la gestión de expedientes y la comunicación de las actuaciones procesales.

Con la incorporación de todos los partidos judiciales de la provincia a su ámbito habitual de actuación, Franco Lama Procuradores consolida su cobertura en Sevilla y refuerza su capacidad para gestionar de forma coordinada procedimientos distribuidos por todo el territorio provincial.

Sobre Franco Lama Procuradores

Franco Lama Procuradores es un despacho de procuradores con sede en Sevilla dirigido por Francisco Franco Lama, Procurador de los Tribunales y colegiado nº 328 del Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla. Con más de tres décadas de ejercicio profesional, presta servicios de representación y seguimiento procesal para abogados, empresas, entidades y particulares

Contacto

Emisor: Franco Lama Procuradores

Contacto: Franco Lama Procuradores

Email de contacto: info@procuradorensevilla.org