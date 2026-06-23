(Información remitida por la empresa firmante)

-FranklinWH planea su entrada en el mercado europeo con un sistema de almacenamiento de energía residencial diseñado para hogares europeos

El lanzamiento previsto para 2027 se basa en la experiencia adquirida al brindar soporte a más de 25 programas de centrales eléctricas virtuales liderados por empresas de servicios públicos en Estados Unidos.

MUNICH, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- FranklinWH Energy Storage Inc. anunció hoy planes para ingresar al mercado europeo de almacenamiento de energía residencial en 2027, presentando su sistema esta semana en Intersolar Europe 2026 a medida que las empresas de servicios públicos y los propietarios de viviendas responden al aumento de los costes de la electricidad y la creciente demanda de flexibilidad de la red.

La electrificación del transporte y la calefacción doméstica, junto con la creciente adopción de energías renovables, está acelerando la demanda de almacenamiento de energía residencial en toda Europa. Las compañías eléctricas están ampliando sus programas de recursos energéticos distribuidos para gestionar la demanda máxima y mejorar la fiabilidad de la red. Los propietarios buscan reducir sus costes energéticos, disponer de energía de respaldo y tener un mayor control sobre su consumo eléctrico.

El sistema FranklinWH integra almacenamiento de energía en baterías, energía solar, carga de vehículos eléctricos y gestión energética a través de una única plataforma residencial. Su capacidad varía de 15 a 225 kilovatios-hora por controlador inteligente aGate y admite energía de respaldo, autoconsumo solar y gestión de costes energéticos. El sistema utiliza tecnología de fosfato de hierro y litio (LFP) y una arquitectura integral que simplifica la instalación. El software de gestión energética ajusta la carga y descarga en función del consumo doméstico, el precio de la electricidad y las condiciones meteorológicas.

FranklinWH llega a Europa con experiencia en el soporte de más de 25 programas de centrales eléctricas virtuales (VPP) y de respuesta a la demanda gestionados por compañías eléctricas en Estados Unidos, donde los clientes reciben una compensación cuando sus baterías descargan la energía almacenada a la red cuando es necesario.

La empresa cuenta con una red global de más de 4.000 socios instaladores autorizados con experiencia en la implementación de sistemas de almacenamiento residencial, formación y atención al cliente. FranklinWH afirmó que esta red respaldará su entrada al mercado europeo.

"Los propietarios europeos buscan facturas de energía más bajas y las compañías eléctricas desean recursos flexibles y confiables", declaró Vincent Ambrose, director Comercial de FranklinWH. "Estos no son desafíos separados, sino la misma oportunidad vista desde diferentes perspectivas. Nuestros sistemas ya operan en centrales eléctricas virtuales (VPP) en todo Estados Unidos, y desarrollamos esta plataforma basándonos en lo aprendido. FranklinWH se creó a partir de una idea simple: los propietarios deberían poder generar, almacenar, gestionar y utilizar energía a través de una única plataforma integrada, en lugar de un conjunto de dispositivos desconectados".

FranklinWH se reunirá con empresas de servicios públicos, distribuidores, instaladores y agregadores de energía en Intersolar Europe para consolidar su red de socios europeos de cara a su lanzamiento al mercado en 2027. Se anunciarán acuerdos de distribución, disponibilidad en el mercado y detalles adicionales del producto antes de la entrada de la compañía en el mercado europeo.

FranklinWH expondrá en el pabellón C3, stand 130, en Intersolar Europe 2026, del 23 al 25 de junio en Messe München, Múnich.

Acerca de FranklinWH

FranklinWH Energy Storage es el fabricante del sistema FranklinWH, una solución de última generación para la gestión y el almacenamiento de energía en el hogar. Con sede en el Área de la Bahía de San Francisco, el equipo de FranklinWH cuenta con décadas de experiencia en el diseño, la fabricación, la venta y la instalación de sistemas energéticos. La empresa está registrada en AVL ante diversas instituciones financieras y continúa empoderando a los propietarios de viviendas para que alcancen una verdadera independencia energética. Para más información, visite franklinwh.com.

Contacto para medios: media@franklinwh.com

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