Las franquicias Realty ONE Group suben en las listas de los más productivos de la industria

El UNBrokerage sitúa quince oficinas Powerhouse en la lista T3 Sixty's Mega 1000

LAS VEGAS, 14 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderna y orientada a propósitos y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento hoy en día, irrumpió en la lista T3 Sixty's Mega 1000 de corretaje predominantemente tradicional, llevando quince de sus franquicias progresivas y más productivas en el ranking de las 1000 corredurías más grandes por volumen de ventas. Es la mayor cantidad de franquicias para cualquier verdadera empresa del 100% de comisiones y el doble del número de oficinas de Realty ONE Group que hicieron la lista el año anterior.

El UNBrokerage, como se le conoce en la industria, continúa abriendo oficinas y reclutando profesionales inmobiliarios en número récord con su atractivo modelo de negocio, COOLTURE, marca dinámica, coaching, apoyo empresarial y más.

"Estas destacadas franquicias de Realty ONE Group son representativas del éxito que estamos viendo en nuestras oficinas a medida que los profesionales inmobiliarios continúan inundando las puertas," dijo Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Y nos encanta irrumpir en una lista que normalmente cuenta con corredurías tradicionales, mostrando el cambio continuo en nuestra industria."

Incluso durante la pandemia de coronavirus, Realty ONE Group experimentó un crecimiento en el volumen de ventas (hasta un 18%), transacciones (un 20%) y el número de agentes (un 16% más).

El UNBrokerage cuenta con más de 16.000 profesionales inmobiliarios en más de 300 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá y acaba de anunciar que ha vendido los derechos de franquicia a Singapur. Como una señal de su atractivo y crecimiento récord, la empresa fue nombrada Top 50 Franchise for Women por Franchise Business Review y fue nombrada una vez más la empresa número 1 de más rápido crecimiento 100% de Comisión en la lista Entrepreneur's Fastest Growing Worldwide Franchise de 2021.

Para ver la lista completa de franquicias de Realty ONE Group posicionadas en la lista, vea aquí.Más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group Fundado en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria, que cambió radicalmente el concepto de las franquicias inmobiliarias con su modelo de negocio único, una "coolture" divertida, infraestructura tecnológica y un nivel superior de soporte para sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente para incorporar a más de 16.000 profesionales del sector inmobiliario en más de 300 oficinas en 45 estados de los Estados Unidos, Washington D.C. y en Canadá. Realty ONE Group forma parte del 1% superior en el país de acuerdo con REAL Trends, ha sido reconocido por Entrepreneur Magazine como una de las cinco mejores franquicias inmobiliarias, y ha estado en la lista de compañías de más rápido crecimiento de Inc. 500 durante siete años consecutivos. Realty ONE Group sigue avanzando y abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.