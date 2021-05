FREE NOW y Cooltra se alían internacionalmente

● Las motos eléctricas de Cooltra ya están disponibles en la app de FREE NOW en España, Portugal e Italia

● La alianza refuerza el posicionamiento de FREE NOW como plataforma líder en movilidad multimodal, urbana y sostenible y su objetivo de alcanzar las cero emisiones netas de carbono para 2030

● Solo con acceder a la app de FREE NOW, los usuarios pueden registrar su carnet de conducir, reservar la moto y moverse libremente por la ciudad

Madrid, 17 de mayo de 2021. - FREE NOW, la plataforma de movilidad múltiple líder en Europa, y Cooltra, líder europeo en en movilidad sostenible sobre dos ruedas, se alían internacionalmente con la integración de los servicios de Cooltra en la aplicación de FREE NOW. Ahora, los usuarios de FREE NOW podrán reservar directamente a través de la app las más de 7.500 motos eléctricas que Cooltra tiene en 6 ciudades europeas: Barcelona, ​​Madrid, Valencia, Lisboa, Roma y Milán.

Por primera vez, FREE NOW complementa su oferta de taxi en España y Portugal, añadiendo servicios de micromovilidad en la app. Por su parte, en Italia, es la segunda integración de la compañía, que en marzo de 2021 incluyó los patinetes eléctricos de Voi. Gracias a este acuerdo, y con tan solo abrir la app, los usuarios de FREE NOW podrán decidir libremente cómo moverse por la ciudad - en taxi o en moto- conforme a sus necesidades.

Además de suponer un salto en la estrategia multimodal de la compañía, tanto FREE NOW como Cooltra comparten la visión de una movilidad sostenible y, ambas, persiguen la neutralidad en carbono, ofreciendo soluciones de movilidad eléctrica que cumplan los objetivos del Acuerdo de París.

“Nuestro acuerdo con Cooltra refleja de manera excelente el compromiso que tenemos por ser una plataforma multimodal sostenible” dice David Koral, Director de Acuerdo de FREE NOW. “Estamos entusiasmados con integrar, por primera vez, servicios de micromovilidad en España y Portugal y nuestro objetivo es seguir lanzando nuevos servicios, en estos y otros países, para ampliar la oferta de movilidad a través de una única app”.

Por su parte, Timo Buetefisch, Co-fundador y CEO de Cooltra, comenta: "Tanto FREE NOW como Cooltra comparten el mismo interés por la sostenibilidad; nuestro objetivo es sensibilizar y animar a los ciudadanos a usar opciones de movilidad con bajo impacto medioambiental. Este acuerdo refuerza el compromiso de ambas compañías y remarca la necesidad de movernos hacia un modelo de movilidad más sostenible, con una oferta de transporte multimodal que sea más respetuosa con el medio ambiente y que ayude a descongestionar el tráfico de las ciudades, a través del uso eficiente de los recursos disponibles”.

Sobre FREE NOW:

FREE NOW es la empresa de movilidad multiservicio respaldada por Daimler y BMW. Además del servicio de transporte privado, FREE NOW ahora también ofrece servicios de micromovilidad, como patinetes,bicicletas, motos y coches compartidos. Consta de los servicios FREE NOW (10 mercados europeos) y Beat (5 mercados latinoamericanos y 1 europeo). En resumen, estos servicios atraen actualmente a 50 millones de usuarios en 16 mercados y más de 150 ciudades. Por ello, FREE NOW es el proveedor de multi-servicios de movilidad más grande de Europa y el servicio de transporte de pasajeros de más rápido crecimiento en América Latina. FREE NOW trabaja con varios proveedores externos para ofrecer a sus clientes una gama aún más amplia de opciones para ir del punto A al B. En total, alrededor de 1.900 empleados en 35 oficinas trabajan para los servicios de FREE NOW, que está dirigido por el CEO Marc Berg.

Sobre Cooltra:

Cooltra es una compañía nacida en 2006 en Barcelona con el objetivo de ofrecer un servicio de movilidad sostenible sobre dos ruedas, tanto a turistas como a residentes. En pocos años Cooltra ha vivido una importante expansión, pasando de alquilar 50 motos en una única oficina en Barcelona, a contar con una flota de más de 16.000 motos (el 65% de las cuales son eléctricas), más de 100 puntos de alquiler en Europa y una plantilla de 400 trabajadores. Al alquiler de motos a corto y largo plazo se le suman actualmente servicios como el alquiler a empresas y la gestión de flotas a compañías y Administraciones Públicas. Además, Cooltra es la empresa impulsora del primer motosharing eléctrico a nivel europeo con presencia en 6 ciudades.

Para más información, por favor visita: https://www.Cooltra.com/es/

Contacto:

presse@free-now.com