FREE NOW donará más de medio millón de euros para ayudar a Ucrania

● La Súper App de Movilidad lanza una nueva función en la app - “Redondea para Ucrania”- para que los pasajeros puedan donar por redondeo y ayudar en la asistencia sanitaria y de emergencia a los refugiados ucranianos, así como reunir a las familias separadas por la guerra a través del Comité Internacional de la Cruz Roja

● Además, FREE NOW está llevando a cabo otras iniciativas solidarias en el resto de países en los que opera

Madrid, 15 de marzo de 2022 (News Aktuell) .- FREE NOW, la Súper App de movilidad de Europa, está centrando todos sus esfuerzos en diferentes iniciativas a nivel local y global para apoyar a los afectados por la guerra de Ucrania. Entre las acciones destaca la nueva funcionalidad “Redondea para Ucrania”, que desde el viernes está activa en su aplicación móvil y que permite a todos los usuarios de FREE NOW realizar donaciones mediante el redondeo del precio de cada uno de los trayectos. Toda la recaudación se destinará al Comité Internacional de Cruz Roja, que está ofreciendo ayuda de emergencia y atención médica a los refugiados ucranianos, así como intentando reunir a las familias separadas por el conflicto.

Gracias a la participación en un hackathon de diferentes profesionales de todos los departamentos - Producto, Tecnología, Finanzas, Operaciones, Traducciones, Marketing, etc. -, FREE NOW ha lanzado esta nueva opción dentro de la app en un tiempo récord. El objetivo principal es recaudar fondos para ayuda humanitaria, haciendo partícipes a sus propios pasajeros, los cuales podrán elegir redondear al euro más cercano el precio de sus viajes. Por su parte, FREE NOW se compromete a duplicar la recaudación hasta un máximo de 100.000 euros al mes, por tres meses consecutivos. En total, la Súper App de Movilidad estima que se superará el medio millón de euros (550.000 euros) al mes en donaciones.

En paralelo, FREE NOW está llevando a cabo otras iniciativas humanitarias, especialmente en los mercados más cercanos al conflicto. En Polonia y Rumania, la compañía está ofreciendo miles de viajes gratuitos a los voluntarios de ONG locales, como la Cruz Roja y UNICEF, que están ayudando a los refugiados y afectados por el conflicto. También, la compañía está colaborando con las autoridades locales, incluyendo a los funcionarios de la ciudad o a las embajadas, para responder a sus necesidades y apoyar sus esfuerzos para ayudar a los refugiados ucranianos; así como ayudando a un tercio de los conductores de Polonia, que son ucranianos, a cubrir los gastos de combustible cada vez que viajan a la frontera para recoger a familiares y otros refugiados.

Por otro lado, en Alemania se está trabajando con dos ONGs de Berlín para trasladar a refugiados que llegan a la estación principal a puntos de acogida, y especialmente a las personas con discapacidad que buscan transporte a las ciudades alemanas. Por último, en diferentes oficinas europeas, concretamente en países como Francia, Grecia o Irlanda, se está realizando recogida de productos de primera necesidad.

