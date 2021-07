FREE NOW integra los servicios de car sharing de SHARE NOW en Europa

Archivo - FREE NOW / SHARE NOW

● Esta alianza refuerza el posicionamiento de ambas compañías: los servicios de SHARE NOW estarán disponibles en la app de FREE NOW en los principales mercados europeos: España, Alemania, Francia e Italia.

Madrid, 12 de julio de 2021 - FREE NOW, la plataforma líder de movilidad en Europa, y SHARE NOW, líder del mercado europeo y pionero en el uso de coches compartidos, hacen público su acuerdo para integrar en la app de la plataforma multimodal de FREE NOW los coches de SHARE NOW. La integración técnica se llevará a cabo a partir de finales de julio, que será cuando los usuarios de Francia, Alemania, España e Italia podrán reservar sus viajes en coche compartido de forma flexible y segura a través de la aplicación FREE NOW. Los usuarios de Alemania, concretamente de Frankfurt y Stuttgart, serán los primeros que podrán disfrutar de la integración, mientras que en el resto de países se irá realizando a lo largo del verano.

Con este paso estratégico, ambas compañías refuerzan su posicionamiento en el mercado. Por un lado, FREE NOW mantiene su posición como plataforma agregadora líder de servicios de movilidad, aumentando el número de vehículos que ofrece a través de la app - desde automóviles con motores eléctricos como de combustión, a motos eléctricas, patinetes eléctricos, taxis y coches compartidos - a más de 50 millones de usuarios en una única aplicación. De este modo, FREE NOW se convierte en la plataforma con más vehículos para reservar de Europa. Por su parte, SHARE NOW amplía su alcance a más usuarios gracias a la integración, destacando como líder del mercado europeo con presencia en 16 ciudades europeas, con alrededor de 11.000 vehículos, de los cuales 2.900 son eléctricos, y más de tres millones de usuarios, que ya utilizan el servicio de SHARE NOW.

Olivier Reppert, CEO de SHARE NOW, afirma que "Este es un gran paso para nuestra compañía. Gracias a este acuerdo podemos ofrecer nuestro servicio a más personas en Alemania, Francia, España e Italia. Compartir coche se ha convertido en una parte integral de la movilidad urbana actual que ofrece a las personas la flexibilidad y la fiabilidad que necesitan para moverse en entornos urbanos. No percibimos el uso compartido de automóviles como competencia respecto a otros medios de transporte, sino como una opción más de movilidad. De esta forma, cada usuario puede elegir la opción de movilidad que más se ajuste a sus preferencias. Por ello, estamos impacientes por poner en marcha esta alianza con FREE NOW y todas aquellas que están por venir”.

Por su parte, Marc Berg, CEO de FREE NOW asegura que "Estoy muy orgulloso de poder ofrecer a los usuarios de la aplicación FREE NOW la mayor variedad posible de vehículos en Europa. Dado al gran número de vehículos que se pueden reservar a través de nuestra aplicación, somos líderes del mercado en Europa. Nuestro equipo ha hecho un gran trabajo en los últimos meses para que esto suceda. Las personas demandan cada vez más flexibilidad para viajar; una necesidad que ha aumentado incluso después de que se levantaran la mayoría de las restricciones relacionadas con la pandemia y que se verá satisfecha gracias a este acuerdo con SHARE NOW. Esperamos incorporar más empresas en el futuro, ya sea en el campo del coche compartido u otras opciones de multi-movilidad".

Rainer Feurer, vicepresidente de Inversiones Corporativas de BMW Group, añade que "Tanto FREE NOW como SHARE NOW son líderes claros en sus respectivos segmentos y tienen la intención de seguir creciendo. Esta cooperación es un gran beneficio para nuestros clientes y un paso estratégico para reforzar nuestra posición en el mercado europeo. La conveniencia del cliente seguirá siendo clave y ambos servicios digitales de movilidad seguirán ofreciéndola. Además con esta integración, ambos pueden beneficiarse de una base de clientes más amplia”.

Gero Götzenberger, Director de Estrategia y Soluciones de Movilidad Digital de Daimler Mobility AG concluye que “La alianza de FREE NOW y SHARE NOW establece un hito dentro de la movilidad como servicio o Maas, entendida como la disponibilidad de opciones. Así, la plataforma agregadora líder de servicios de movilidad, FREE NOW, ofrece acceso directo a miles de coches de SHARE NOW a todos sus usuarios con un solo click. Desde el punto de vista de los accionistas, apoyamos plenamente este paso, ya que se amplía el abanico de opciones de movilidad, permitiendo a los usuarios que se desplacen por la ciudad, de una manera fácil, cómoda y conforme a sus preferencia”.

