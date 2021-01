FREE NOW, primera plataforma de movilidad que se convertirá en cero emisiones netas en Europa para 2030 (1)

● La compañía tecnológica presenta su plan hacia las cero emisiones netas: FREE NOW será neutra en carbono de forma inmediata, al menos un 50% de los viajes se realizarán en vehículos eléctricos para 2025 y el 100% de los viajes serán de cero emisiones para 2030 en todos los mercados europeos claves.

Madrid, 13 de enero de 2020 / News Aktuell. FREE NOW, la plataforma de movilidad multiservicio líder en Europa, anuncia hoy su plan para ser una compañía con cero emisiones netas de carbono. Una estrategia de sostenibilidad integral que incluye compensaciones inmediatas a largo plazo y cuyo objetivo principal es conseguir que el 50% de los viajes se realicen en vehículos totalmente eléctricos para 2025 y que el 100% sean de cero emisiones hasta 2030. Además, FREE NOW compensará todas las emisiones de CO2 restantes desde principios de 2020 hasta ahora, tanto dentro de la propia empresa como en los servicios que ofrece. FREE NOW será la primera plataforma de movilidad en Europa en apuntar hacia las cero emisiones netas de carbono en todos los mercados europeos clave y ayudará a todos los países a reducir drásticamente sus emisiones.

"Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad como proveedor líder de multimodalidad en Europa y queremos tener un impacto significativo en el cambio climático al apuntar hacia una movilidad de cero emisiones netas. Con esto, cumpliremos los términos del Acuerdo de París 20 años antes", ha señalado Marc Berg, CEO de FREE NOW.

Los principales puntos que componen el plan FREE NOW en el avance hacia la movilidad de cero emisiones netas son:

● FREE NOW impulsará la electrificación de la flota destinando más de 100 millones de euros en recursos durante los próximos cinco años para promover los modos de transporte más sostenibles dentro de la aplicación. Además, permitirá que los conductores, tanto nuevos como existentes, se beneficien de subsidios especiales si optan por vehículos eléctricos de batería, así como aprovecharse de las condiciones preferenciales de alquiler y adquisición y de diferentes ventajas a la hora de realizar la recarga de sus vehículos eléctricos.

● Más allá de la cooperación con los dos accionistas BMW Group y Daimler Mobility, FREE NOW coopera, entre otros, con Hyundai para proporcionar condiciones preferenciales de alquiler y adquisición. Para habilitar una red de carga completa, FREE NOW coopera con su empresa hermana CHARGE NOW, operada por Digital Charging Solutions GmbH, gracias a la que ofrece la mayor red de estaciones de recarga de Europa y proporciona un acceso fácil y sin fisuras a la infraestructura de recarga. De este modo, otorga a los conductores más de 175.000 puntos de carga en toda Europa. Juntos, FREE NOW y CHARGE NOW ofrecen precios más atractivos para los conductores de vehículos eléctricos mientras impulsan la utilización en los centros de carga ecológicos.

● En Reino Unido, FREE NOW planea tener una flota totalmente eléctrica en 2025 y espera alcanzar objetivos similares en la mayoría del resto de países. Para lograrlo, la plataforma de movilidad líder colaborará ampliamente con las ciudades, los reguladores y todas las partes interesadas pertinentes y hará un seguimiento de la reducción de emisiones en tiempo real.

● Para distancias más cortas, los usuarios podrán usar las bicicletas eléctricas BOND, los patinetes eléctricos Voi y las motos eléctricas Emmy, y más opciones eléctricas que llegarán en 2021. En este sentido, y gracias a estas modalidades de movilidad urbana, a día de hoy las emisiones pueden reducirse en un 80 % por kilómetro en comparación con un viaje medio que se realiza en el coche. FREE NOW trabaja en crear e invertir en nuevas oportunidades tecnológicas para que tengan el menor impacto medioambiental.

● Además de centrar todos los esfuerzos en reducir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero por pasajero-kilómetro, FREE NOW quiere compensar todas las emisiones restantes a partir de 2020. Otro de los puntos en los que se centrará la compañía respecto a la compensación será la conservación y reforestación de los bosques, incluida la plantación local de más de 20.000 árboles en las principales ciudades europeas cada año.

Cada vez más personas en Europa exigen opciones de movilidad respetuosas con el medio ambiente, y la pandemia ha acelerado esta tendencia. "Nuestro principal objetivo es ofrecer opciones de micro-movilidad más limpias y proporcionar experiencias totalmente eléctricas para viajes más largos, además de compensar todas las emisiones restantes con el fin de convertirnos en una compañía totalmente verde. Con nuestro nuevo plan estamos plenamente comprometidos con la iniciativa mundial ‘Science Based Targets initiative (SBTi) para garantizar que nuestros objetivos cumplan con los más altos estándares del sector’. Por otro lado, trabajamos plenamente en la cooperación con fabricantes de vehículos, proveedores de infraestructura de carga y ciudades para asegurarnos de que cada vez más los viajeros prefieran las opciones que sean más respetuosas con el medio ambiente y que usen en mayor medida tecnologías que sean lo menos contaminantes posible", explica Berg.

Reino Unido, Grecia, Francia, España, Portugal y Alemania avanzan hacia la sostenibilidad.

A nivel local, FREE NOW ya ha logrado sus primeros éxitos. De hecho, en la actualidad la plataforma ofrece la flota eléctrica más grande en ciudades como París o Londres.

En lo que respecta al mercado español, FREE NOW ya cuenta con un 56% de vehículos híbridos y ECO en su flota en España, de los cuales el 65% se encuentran situados en la ciudad de Madrid, seguidos de Valencia (56%), Asturias (50%), Barcelona (45%), Sevilla (44%), y Málaga (35%). Asimismo, cabe destacar que durante el 2020 la mayoría de las nuevas matriculaciones y renovaciones (85%), fueron de vehículos respetuosos con el medio ambiente, el mayor volumen hasta la fecha. En este sentido, en el último año más de 418.000 usuarios españoles realizaron hasta 2,6 millones de viajes con dichas opciones sostenibles, lo que equivale a más de 17 millones de kilómetros recorridos. “España avanza hacia la sostenibilidad y tiene un mix de generación eléctrica cada vez más limpio. En el ámbito de la movilidad, se han hecho avances notables, con un porcentaje de taxis con etiqueta ECO cada vez más relevante, por ejemplo, y cada vez más pasajeros reclaman opciones sostenibles para moverse. Pero queda mucho trabajo por delante, tanto en lo relativo a ofrecer alternativas suficientes para desincentivar el vehículo privado, como para electrificar la movilidad en nuestras ciudades. Va a ser necesaria la cooperación de todos, con un impulso decidido por parte de las administraciones para facilitar una transición que es cada vez más urgente.”, afirma Jaime Rodriguez, Country Manager de España.

