Freedom Holding Corp. dispara sus ingresos un 81% - Freedom Holding Corp.

(Información remitida por la empresa firmante)

Estados Unidos, 18 de noviembre de 2026.- Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) ha anunciado sus resultados financieros del segundo trimestre del ejercicio 2027, finalizado el 30 de septiembre de 2026

El crecimiento de los ingresos se debió principalmente al aumento de los ingresos netos por seguros y de los intereses de créditos de margen y préstamos a clientes, con el apoyo de las ganancias en valores y divisas y de una base de clientes más amplia. Durante el trimestre, el grupo también amplió su ecosistema con adquisiciones en los ámbitos de los activos digitales y la tecnología educativa.



Principales datos:



• Ingresos netos totales de 910,1 millones de dólares, un 81% más que los 503,6 millones anteriores



• Beneficio neto de 46,1 millones de dólares, un 29% más que los 35,7 millones anteriores



• Ingresos netos por seguros de 254,8 millones de dólares, un 148% más que los 102,8 millones anteriores



• Beneficio básico por acción de 0,77 dólares, un 28% más que los 0,60 dólares anteriores



• Activos totales de 16.600 millones de dólares, un 26% más que los 13.200 millones registrados el 31 de marzo de 2026



"Hemos seguido ejecutando con éxito nuestra estrategia durante el segundo trimestre", afirmó Timur Turlov, fundador y consejero delegado de Freedom Holding Corp. "Nuestra base de clientes superó los 9,2 millones, con crecimiento en banca, intermediación bursátil y el resto de nuestros segmentos de negocio. Se trata de un aumento neto de aproximadamente 1,2 millones de clientes desde el 31 de marzo de 2026".



La intermediación bursátil fue el mayor contribuyente al beneficio neto del grupo en el trimestre, con un número de clientes que alcanzó los 907.000, frente a los 858.000 del 31 de marzo de 2026. Por zonas geográficas, el negocio europeo del grupo generó la segunda mayor proporción de los ingresos por intermediación bursátil en el trimestre.



"La intermediación bursátil sigue siendo el núcleo de nuestro negocio, y Europa es uno de los mercados clave del grupo en este âmbito", afirmó Evgenii Tiapkin, consejero delegado del negocio europeo de Freedom. "Nuestros ingresos por intermediación bursátil crecieron con respecto al trimestre anterior, lo que demuestra los avances que estamos logrando en los mercados europeos. Con estas bases sentadas, estamos bien posicionados para nuestra próxima fase de crecimiento".



Durante el trimestre, Freedom Holding Corp. siguió ampliando su ecosistema y su presencia internacional. El 22 de julio de 2026, el grupo adquirió Wallet Solutions OÜ, un proveedor de servicios de activos virtuales con sede en Estonia, con el fin de ampliar sus capacidades en activos digitales e incorporar servicios de criptoactivos al ecosistema. El 9 de septiembre, su filial Freedom Kazakhstan Ltd. adquirió una participación del 60% en Bilim Group Ltd LLP, una de las mayores empresas de tecnología educativa de Kazajistán y Asia Central, con planes de integrar sus servicios en el ecosistema de Freedom.



Freedom Finance Europe Limited, la empresa que opera el negocio de intermediación bursátil de Freedom en Europa, fue una de las cinco entidades del grupo cuya perspectiva de calificación crediticia a largo plazo revisó S&P Global Ratings de estable a positiva el 4 de septiembre de 2026.



"Tenemos la intención de seguir ejecutando el plan que nos hemos marcado: ampliar nuestro ecosistema, reforzar nuestro balance y profundizar las relaciones con los clientes que confían en nosotros", añadió Timur Turlov.

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