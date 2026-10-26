Freedom Holding Corp. avanza en el desarrollo de infraestructura de IA en Kazajistán

(Información remitida por la empresa firmante)

La primera nube pública de GPU está prevista para 2027, mientras Freedom desarrolla un Sovereign AI Hub de 2.000 millones de dólares

ASTANA, Kazajistán, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) está avanzando en sus planes de infraestructura de IA en Kazajstán, incluido un Sovereign AI Hub de 2.000 millones de dólares y el lanzamiento de su primera nube pública de GPU en 2027. El programa tiene como objetivo ampliar el acceso a los recursos informáticos para empresas, desarrolladores e instituciones públicas.

Freedom está desarrollando el Sovereign AI Hub en virtud de un acuerdo firmado en noviembre de 2025 con el Ministerio de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital de Kazajistán. El proyecto prevé un solar con 100 MW de potencia disponible. Freedom es el principal socio de financiación e implementación y operará el centro.

La infraestructura planificada está destinada a respaldar la capacitación de modelos de IA, el procesamiento de datos a gran escala y el desarrollo de servicios de IA para empresas y gobiernos. El acceso a recursos informáticos compartidos puede permitir a las organizaciones desarrollar y ejecutar aplicaciones sin crear su propia infraestructura de servidores.

Timur Turlov, consejero delegado de Freedom Holding Corp., ha dicho que la demanda ya duplica la capacidad prevista para la primera etapa del centro. Los principales clientes potenciales han expresado su voluntad de arrendar capacidad futura durante cinco años.

Freedom planea hacer que su primer clúster de GPU esté disponible como nube pública en 2027, brindando a las empresas y desarrolladores acceso a capacidad informática para cargas de trabajo de IA.

El grupo también está desarrollando Freedom AI Super Cluster, diseñado para servir al gobierno, las empresas y la ciencia, cuya primera fase está prevista para el primer trimestre de 2027. Se está construyendo un nuevo centro de datos Freedom Cloud cerca de Almaty. Freedom Cloud ya presta servicios a más de 3.400 clientes empresariales y del sector público.

El ecosistema tecnológico internacional de Freedom abarca banca, corretaje, seguros y telecomunicaciones, junto con servicios de estilo de vida que incluyen emisión de tickets, viajes, comercio electrónico y entrega de alimentos.

El 23 de octubre, Turlov se reunió con Jensen Huang, fundador y consejero delegado de NVIDIA, en Astana durante la primera visita de Huang a Kazajistán. Turlov presentó el ecosistema tecnológico de Freedom y sus planes de infraestructura de IA.

Turlov señaló que Kazajistán ha desarrollado una gran reserva de talentos que ya crean tecnología en el comercio electrónico y las finanzas. Combinado con la infraestructura nacional de IA, dijo, esto se está convirtiendo en una de las principales ventajas del país en la transformación digital global.

El papel de Freedom es proporcionar la infraestructura necesaria para apoyar ese desarrollo. Su inversión en capacidad informática y servicios en la nube tiene como objetivo ayudar a las empresas y desarrolladores a convertir la experiencia local en aplicaciones de inteligencia artificial y productos digitales.

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