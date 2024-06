Freedom Holding Corp. registra resultados récord para el año fiscal 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Freedom Holding Corp. (FRHC), la empresa matriz de Freedom24, ha anunciado resultados récord para el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2024. Durante este período, los ingresos de la compañía se duplicaron alcanzando los $1,6 mil millones, mientras que el ingreso neto aumentó en un 82% a $375 millones

Madrid, 19 de junio de 2024.- El crecimiento de los ingresos se debió principalmente a un aumento en los ingresos por intereses, ingresos por comisiones y tarifas, junto con los ingresos de suscripción de seguros. Así, los ingresos por intereses se dispararon un 181% hasta $828 millones, debido en gran medida a mayores ingresos por intereses en valores negociables, préstamos con margen y otros préstamos a clientes. Los ingresos por comisiones y tarifas llegaron a un total de $440 millones, marcando un incremento del 35% en comparación con el mismo período del año fiscal 2023. Este aumento fue impulsado por el crecimiento de clientes y mayores volúmenes de negociación en los mercados clave.



El número de cuentas de corretaje minorista ha crecido de 370.000 a 530.000 durante el año, impulsado por la expansión geográfica de la división europea de la empresa matriz, Freedom24, que ha abierto nuevas oficinas en Austria, Bélgica, Bulgaria, Italia y los Países Bajos. Como parte de su estrategia de crecimiento, Freedom24 planea establecer nuevas oficinas representativas en Lituania, la República Checa y Dinamarca.



"Me complace informar que el año fiscal 2024 ha sido un año récord para nuestra empresa, tanto desde la perspectiva de los ingresos como de las ganancias. Nuestros negocios principales de corretaje y banca representaron aproximadamente el 75% de nuestros ingresos durante este período. La inversión sostenida en digitalización nos ha permitido gestionar nuestras operaciones a gran escala de manera más eficiente", dijo Timur Turlov, CEO de Freedom Holding Corp.



Las ganancias básicas y diluidas por acción de FRHC para el año fiscal 2024 fueron de $6,37 y $6,33, respectivamente, en comparación con los $3,50 y $3,45 en el año fiscal 2023.



Al 31 de marzo de 2024, los activos de Freedom Holding Corp. aumentaron a $8,3 mil millones, frente a los $5,1 mil millones del 31 de marzo de 2023.



Sobre Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp (NASDAQ: FRHC) ofrece una amplia gama de servicios de corretaje, incluyendo el comercio de valores, investigación y asesoramiento en inversiones, servicios de banca de inversión, préstamos hipotecarios, seguros y banca. Freedom Holding Corp. opera en 15 países y atiende a clientes en los Estados Unidos, Europa y Asia Central.



Sobre Freedom24

Freedom24, la división europea de Freedom Holding Corp. es un operador de bolsa con sede en la UE que cotiza en NASDAQ. El grupo es una empresa de inversión internacional que a través de su plataforma on-line (web y app), Freedom24, ofrece acceso directo a 15 bolsas de valores mundiales, incluidas NYSE, NASDAQ, LSE y Euronext, entre otras. La compañía está autorizada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) para ofrecer sus servicios a clientes de la UE y es miembro del Fondo de Compensación de Inversores (ICF, por sus siglas en inglés). De este modo, los activos de los clientes están asegurados hasta los 20.000 €. La empresa cuenta con la calificación "B/B" de S&P Global Ratings. Con sede en Limassol, cuenta con agentes vinculados y oficina de representación en Madrid, y Berlín, París, Milán, Viena, Varsovia, Atenas, Ámsterdam, Viena y Sofía.



Descargo de responsabilidad: las inversiones en valores y otros instrumentos financieros siempre conllevan el riesgo de pérdida de su capital. Las previsiones y el rendimiento pasado no son indicadores fiables del rendimiento futuro. Es fundamental hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión. Si es necesario, debe buscar cuidadosamente el asesoramiento de inversión independiente de un profesional certificado.







