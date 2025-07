(Información remitida por la empresa firmante)

- Freepoint Eco-Systems y Source One acuerdan una colaboración a largo plazo para desarrollar una infraestructura de pretratamiento para el reciclaje avanzado de residuos plásticos

STAMFORD, Conn. y LONDRES y DÜSSELDORF, Alemania, 17 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Freepoint Eco-Systems International Ltd (Freepoint Eco-Systems) y Source One GmbH (Source One) han llegado a un acuerdo de colaboración a largo plazo para desarrollar múltiples instalaciones de pretratamiento para tratar flujos de residuos, como los residuos postconsumo (PCR), con el fin de apoyar el crecimiento de la infraestructura de pirólisis en toda Europa.

Según el acuerdo, Freepoint Eco-Systems planea construir una red de instalaciones de pretratamiento en mercados europeos clave, con Source One actuando como contratista de ingeniería, adquisición y construcción (EPC). Estas instalaciones convertirán los residuos plásticos mezclados en materia prima de alta calidad apta para el reciclado avanzado y mecánico.

Source One ha desarrollado un concepto de pretratamiento único y de alto nivel que ya ha demostrado a escala comercial que es capaz de producir materias primas que cumplen los requisitos, tanto de la pirólisis como del procesamiento mecánico. Diseñado para tratar flujos de residuos complejos, como envases de plástico mixtos y películas flexibles, el sistema reduce el consumo de energía y el impacto ambiental y establece un nuevo punto de referencia para la calidad, la eficiencia operativa y el cumplimiento de las expectativas normativas en evolución.

"Esta colaboración marca el comienzo de una asociación estratégica centrada en desbloquear el valor de los residuos plásticos", destacó Jacco de Haas, director comercial de Reciclaje en Europa de Freepoint Eco-Systems. "Al combinar nuestra estrategia de materias primas con la mejor plataforma de pretratamiento de Source One, estamos construyendo una infraestructura crítica que permite la pirólisis a escala comercial y competitiva".

El acuerdo de cooperación previsto se alinea con la ambición más amplia de Freepoint Eco-Systems de convertirse en un proveedor líder de materia prima para el reciclaje avanzado en Europa. El material procedente de estas instalaciones abastecerá a las propias plantas de pirólisis de Freepoint Eco-Systems y apoyará otras iniciativas de reciclaje en todo el continente.

"La asociación con Freepoint Eco-Systems proporciona la capacidad crucial necesaria para hacer realidad el uso eficiente de los recursos plásticos en toda Europa", afirmó Kai Hoyer, fundador y consejero delegado de Source One GmbH. "Juntos, estamos avanzando en la economía circular aprovechando las tecnologías de reciclaje de vanguardia y acelerando la recuperación y reutilización de alta calidad de los plásticos".

El acuerdo establece una base para la infraestructura alineada con los impulsores regulatorios europeos, incluido el Green Deal, el Plan de Acción de Economía Circular y el Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR), que obligan a aumentar el uso de contenido reciclado en envases de plástico. Al abordar un cuello de botella clave en la cadena de valor del plástico, la colaboración entre Freepoint Eco-Systems y Source One pretende reforzar la recuperación de material al tiempo que permite un uso responsable de los recursos de plástico en Europa.

Acerca de Freepoint Eco-SystemsFreepoint Eco-Systems y sus empresas vinculadas son filiales de Freepoint Commodities LLC, un comerciante mundial de materias primas que ofrece servicios de gestión de la cadena de suministro y productos y soluciones ecológicos a sus clientes. Entre otras cosas, Freepoint Eco-Systems se dedica a ayudar a las empresas y a los recolectores de residuos a mejorar la recogida y eliminación de los residuos plásticos, convirtiéndolos en productos valiosos. Freepoint Eco-Systems y sus empresas vinculadas realizan operaciones comerciales en Estados Unidos, Europa y Asia. Más información en www.FreepointEcoSystems.com

Acerca de Source OneSource One es una empresa de consultoría operativa en temas de medio ambiente, recursos y sostenibilidad. Con un enfoque holístico, tecnologías innovadoras y resultados medibles, Source One cierra los ciclos de los materiales con la máxima eficiencia ecológica y económica. De este modo, Source One actúa como una interfaz global entre los actores a lo largo de toda la cadena de valor de la economía circular. Desde 2019, Source One ha estado implementando con éxito soluciones de economía circular, gestión de residuos y proyectos de reciclaje para fabricantes de marcas, productores, minoristas, municipios, gobiernos y consumidores en más de 20 países. Más información en www.s-one.de .

