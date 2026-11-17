Actividades preoperativas de IRIS Low-LEO - Freezz Italia

(Información remitida por la empresa firmante)

Freezz Italia ha sido seleccionada para avanzar en el desarrollo de su arquitectura Friisat en órbita terrestre muy baja (VLEO), destinada a proporcionar conectividad de banda ancha directa a dispositivos (Direct-to-Device)

Italia, 17 de noviembre de 2026.- Freezz Italia ha obtenido un contrato de la Agencia Espacial Europea (ESA), como contratista principal al frente de un consorcio industrial europeo, para la fase de consolidación de las actividades preoperativas y de reducción de riesgos de IRIS Low-LEO, que forma parte del Programa de la ESA relacionado con la Conectividad Segura de la UE.



Esta actividad permitirá avanzar en el desarrollo de Friisat, la arquitectura de sistemas satelitales de Freezz concebida específicamente para operar en órbita terrestre muy baja (VLEO) y diseñada para ofrecer en el futuro conectividad de banda ancha directa a dispositivos (D2D) dentro del marco de las redes no terrestres (NTN) 3GPP 5G/6G.



En virtud de este contrato con la ESA, Freezz Italia consolidará la arquitectura de la misión y del sistema, adaptando el diseño comercial existente de Friisat para cumplir los requisitos de una solución compatible con IRIS, incluidos los futuros servicios gubernamentales de conectividad segura de banda ancha directa a dispositivos.



Los trabajos abordarán los conceptos del sistema y de los servicios, la arquitectura y las interfaces, la seguridad, la estrategia de validación de los servicios y la hoja de ruta hacia una posible implementación posterior y demostración en órbita.



Operar a menor distancia de la Tierra proporciona un balance de enlace más favorable para la comunicación directa con los dispositivos de los usuarios terrestres, un aspecto importante para los futuros servicios de banda ancha D2D, en los que las capacidades del terminal del usuario representan una limitación fundamental. Las operaciones en VLEO también pueden ofrecer una menor exposición a la radiación en comparación con las órbitas terrestres bajas (LEO) de mayor altitud.



La adjudicación de este contrato se produce después de las actividades previas de desarrollo de Friisat realizadas por Freezz con el apoyo del programa de Investigación Avanzada en Sistemas de Telecomunicaciones (ARTES) de la Agencia.



La fase de consolidación parte de esa base comercial para impulsar Friisat hacia la validación preoperativa y la demostración en órbita. Para el grupo Freezz, supone la apertura de un nuevo mercado gubernamental de conectividad segura, complementario a la actividad comercial existente de Friisat.



"Este contrato con la ESA valida nuestra constelación Friisat como una propuesta europea creíble para la conectividad de banda ancha directa a dispositivos y amplía su alcance, pasando de ser una solución comercial exclusivamente propia a contar con una vía de desarrollo financiada y supervisada por la ESA. Esto posiciona a Freezz Italia para competir por los posteriores trabajos de validación preoperativa y demostración en órbita, y hacerlo como participante industrial italiano y europeo en IRIS. Para Freezz, esta es la señal más clara hasta la fecha de que nuestro enfoque D2D en VLEO tiene un lugar real en las aspiraciones europeas de conectividad segura", afirmó Ferdinando Tiezzi, consejero delegado de Freezz Italia.



La fase de consolidación proporciona a Freezz Italia un marco para evaluar los conceptos del sistema y de los servicios de Friisat frente a los requisitos que acabarán definiendo el sistema operativo IRIS, lo que representa el primer paso formal hacia la validación preoperativa y la demostración en órbita.



Hacia la validación preoperativa

Las actividades preoperativas y de reducción de riesgos de IRIS Low-LEO forman parte del Programa de la ESA relacionado con la Conectividad Segura de la UE.



Su objetivo es establecer una vía estructurada para la maduración y reducción de riesgos de los servicios y conceptos de sistemas asociados antes de su posible integración en el sistema operativo IRIS de la Unión Europea.



"El futuro de la conectividad segura no estará definido por una única tecnología ni por una única órbita. Surgirá de la combinación de capacidades complementarias y de la flexibilidad para adaptarse a medida que evolucionen las necesidades de Europa. A través de sus actividades Low-LEO, la ESA espera trabajar estrechamente con la Comisión Europea y la industria europea para explorar los próximos pasos de IRIS y definir las capacidades que respaldarán las futuras necesidades de conectividad de Europa", afirmó Laurent Jaffart, director de Resiliencia, Navegación y Conectividad de la ESA.



La fase de consolidación se basa en la arquitectura comercial existente de Friisat y permite avanzar hacia una solución compatible con IRIS que responda a los requisitos gubernamentales de conectividad segura.



Una fase de implementación posterior, sujeta a un proceso de contratación independiente, tendrá como objetivo impulsar los conceptos del sistema hacia los objetivos preoperativos y su validación en órbita.



Un equipo industrial europeo

Freezz Italia agradece la contribución de los socios industriales y tecnológicos que respaldan el desarrollo de Friisat.



El programa reúne conocimientos especializados de Almatech, Celeste Space, Celeste Technologies, Gradiant, IngeniArs, Maiolini Space, Nautilus, RF Microtech y SpacePNT, junto con el conjunto del grupo Freezz, cuyas tecnologías y capacidades de ingeniería contribuyen al desarrollo y maduración del sistema Friisat en su totalidad.



Freezz agradece a todos los socios y delegaciones su compromiso y contribución a este importante hito en el desarrollo de Friisat.



Freezz Italia

Freezz Italia es una empresa de tecnología espacial centrada en el desarrollo de sistemas y tecnologías satelitales avanzadas para telecomunicaciones y aplicaciones en órbita terrestre baja.



La compañía desarrolla arquitecturas, subsistemas y tecnologías satelitales para las telecomunicaciones espaciales de próxima generación, con especial atención a los sistemas VLEO, las comunicaciones de banda ancha directas a dispositivos y las redes no terrestres 3GPP 5G/6G.



En el marco de IRIS Low-LEO, Freezz Italia actúa como contratista principal del contrato de la ESA descrito en este comunicado, liderando al grupo de socios industriales de Friisat en las actividades de consolidación.



Acerca de Friisat

Friisat es la arquitectura de sistemas satelitales VLEO de Freezz, diseñada para proporcionar conectividad de banda ancha directa a dispositivos dentro del marco de las redes no terrestres 3GPP 5G/6G.



Más información sobre el Programa de la ESA relacionado con la Conectividad Segura de la UE - IRIS.

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