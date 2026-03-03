De Freiberg a Madrid: Expominerales 2026 celebra el viaje que modernizó la minería española

Detalle Expominerales Madrid - Comunicación-UPM

(Información remitida por la empresa firmante)

La XLV edición del certamen de minerales, fósiles, gemas y meteoritos, Expominerales Madrid, se celebrará del 6 al 8 de marzo de 2026 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (ETSIME) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Esta cita se consolida otro año más como un punto de encuentro esencial donde convergen la ciencia, la divulgación y la tradición, rindiendo un homenaje especial a la internacionalización pionera de la minería en España

Madrid, 3 de marzo de 2026.- El cartel de este año lo protagoniza la Mimetita, un ejemplar de Johanngeorgestadt, que simboliza el vínculo histórico con la Academia de Minas de Freiberg (Alemania), primera de la historia.



La feria conmemora la expedición de cinco jóvenes ingenieros enviados por Fausto de Elhúyar a formarse en Freiberg, que serían los primeros profesores de la Escuela tras su traslado a Madrid, un hito clave en la modernización científica del país.



Madrid ha sido un centro decisivo para la minería y la innovación en recursos naturales. Expominerales Madrid 2026 proyecta ese legado en un marco internacional y recuerda la formación de ingenieros de minas en España, iniciada en 1777 en Almadén y trasladada a Madrid en 1835. Este recorrido se pone en valor en la conferencia de D. Benjamín Calvo Pérez: "El nacimiento de la minería moderna en España: los pensionados de Freiberg".



Expominerales Madrid 2026 se consolida como un espacio de divulgación para todos los públicos, especialmente familias, con un programa renovado que combina visitas guiadas, talleres de Dinosaurios y Recursos Energéticos y actividades como bateo de oro y búsqueda de piritas. Para coleccionistas y expertos sigue siendo una cita ineludible, con ejemplares procedentes de los cinco continentes.



El sábado se centra en innovación y patrimonio. En el Claustro se presentará el libro digital "El Lapidario Fotoatlas", herramienta para el estudio gemológico, seguido de una conferencia sobre la rehabilitación de las minas de plata de Santa Catalina, en Hiendelaencina.



Como eje cultural, el anteclaustro albergará la exposición "Mujeres en la Ciencia y la Ingeniería", que visibiliza el papel de la mujer en la transformación de los sectores STEM. Este año se incorpora la figura de la ingeniera de minas Mª Jesús Puerta Angulo, que impartirá la conferencia "De La Tierra a La Luna. Un modelo digital para el reciclaje lunar", recientemente premiada en un concurso internacional de la NASA, mientras que en la Biblioteca Histórica se podrá visitar la exposición "Libros históricos de minería de la ETSIME-UPM"



Se cuenta con el respaldo de instituciones como el Colegio de Ingenieros de Minas del Centro, el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España, el IGME-CSIC, la Fundación Gómez Pardo, la UESEVI y el Instituto Gemológico de España, entre otras.



Expominerales Madrid 2026 reafirma el compromiso de la ETSIME-UPM con la excelencia educativa y la divulgación científica, abriendo sus puertas para que la sociedad explore el origen del desarrollo industrial en España y se inspire con las materias primas minerales que marcarán la tecnología del futuro.

Contacto

Emisor: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (UPM)

Nombre contacto: Gabinete de comunicación ETSIME-UPM

Descripción contacto: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (UPM)

Teléfono de contacto: 910676301