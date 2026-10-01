Fresenius completa la adquisición de mAbxience, creando una plataforma más sólida para la futura expansión de su cartera

La operación se basa en la exitosa colaboración establecida entre Fresenius y mAbxience en 2022.

La propiedad total crea una plataforma más sólida para reforzar la calidad y la fortaleza del suministro, al tiempo que impulsa la innovación futura y amplía el acceso de los pacientes a biosimilares de alta calidad.

mAbxience continuará prestando servicio a sus clientes actuales y mantiene su firme compromiso con la calidad y el suministro fiable de sus biosimilares.

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- mAbxience ha anunciado hoy que Fresenius SE & Co. KGaA ha adquirido el 45% restante de mAbxience a Insud Pharma, consolidando así la exitosa colaboración que ambas compañías iniciaron en 2022 y marcando el inicio de una nueva etapa de crecimiento para la compañía.

Fresenius adquirió una participación mayoritaria del 55 % en mAbxience en agosto de 2022 e integró la compañía en sus estados financieros desde ese momento. Con esta operación se completa dicha estructura accionarial: la plataforma de biosimilares de mAbxience pasa a estar íntegramente integrada en el negocio Biopharma de Fresenius Kabi, que abarca toda la cadena de valor, desde el desarrollo y la fabricación hasta la comercialización.

La adquisición se basa en una colaboración de éxito que ya ha dado lugar a importantes hitos en desarrollo, fabricación, transferencia tecnológica y regulación. Esta alianza ha contribuido a ampliar las capacidades de fabricación, impulsar los programas de transferencia tecnológica y reforzar la posición de mAbxience como compañía biofarmacéutica global. La integración total de ambas organizaciones crea una plataforma más sólida para reforzar la calidad y la resiliencia del suministro, al tiempo que impulsa la innovación futura y amplía el acceso de los pacientes a biosimilares de alta calidad en un momento en que un gran número de medicamentos biológicos está perdiendo la exclusividad de mercado.

Michael Sen, CEO de Fresenius, afirmó: "La finalización de la adquisición de mAbxience representa un nuevo hito en nuestra estrategia para construir una compañía biofarmacéutica líder, verticalmente integrada y con capacidad de crecimiento a escala global. Cuando realizamos nuestra primera inversión en mAbxience hace cuatro años, la oportunidad de mercado era prometedora, aunque todavía se encontraba en una fase temprana de desarrollo. Nuestra participación mayoritaria inicial nos permitió acceder a una plataforma altamente competitiva gestionando al mismo tiempo el riesgo. Desde entonces, el mercado ha evolucionado de forma muy positiva, mAbxience ha demostrado su capacidad de ejecución y Fresenius cuenta hoy con la solidez financiera necesaria para dar este siguiente paso. La propiedad total nos proporciona un mayor control sobre costes, capacidad productiva y planificación de lanzamientos, al tiempo que nos permite capturar plenamente el valor generado por el negocio, en un contexto en el que una nueva ola de medicamentos biológicos está perdiendo la exclusividad de mercado. Para los pacientes, esto significa un acceso fiable a biosimilares de alta calidad; para nuestros accionistas, supone una inversión disciplinada en un negocio que conocemos bien".

Jurgen Van Broeck, CEO de mAbxience, afirmó: "mAbxience nació con el propósito de servir a los pacientes, demostrando que era posible desarrollar y fabricar medicamentos biológicos de primer nivel a un coste accesible. Desde 2022, nuestra colaboración con Fresenius ha demostrado el valor de combinar nuestro talento, experiencia y capacidades. Quiero también reconocer y agradecer a Insud Pharma su apoyo y compromiso durante la última década. El éxito de mAbxience es el resultado de la visión, la dedicación y el esfuerzo de muchas personas que han contribuido a esta trayectoria desde sus inicios. La adquisición del 100 % de la compañía es el siguiente paso natural en nuestra evolución y crea una plataforma aún más sólida para impulsar la innovación, el crecimiento y un impacto duradero para pacientes, clientes y socios. Al comenzar esta nueva etapa juntos, seguiremos construyendo sobre el espíritu emprendedor, la excelencia científica y el compromiso con los pacientes que han impulsado el éxito de mAbxience".

mAbxience seguirá dando soporte a sus clientes y socios actuales y mantiene su firme compromiso con la calidad, la fiabilidad del suministro y el cumplimiento de todos sus compromisos en los mercados en los que opera.

Jurgen Van Broeck, CEO de mAbxience, continuará al frente de la compañía y reportará al Dr. Sang-Jin Pak, presidente de Biopharma en Fresenius.

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