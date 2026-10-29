Front Row se expande a Seúl, brindando a las marcas coreanas una vía directa para crecer en Estados Unidos

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva oficina en Seúl dará servicio a las marcas coreanas de los sectores de belleza, salud y bienestar, y farmacia, que están en rápido crecimiento.

NUEVA YORK, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Front Row, el socio de crecimiento global que ayuda a las marcas a liderar en Amazon, TikTok Shop y Shopify, ha anunciado hoy su expansión a Corea, ofreciendo a las marcas coreanas de los sectores de belleza, salud y bienestar, y farmacia, un apoyo directo y local para lanzarse y escalar en Estados Unidos.

Seúl se convierte en la sexta oficina global de Front Row, sumándose a las de Nueva York, San Diego, Hamburgo, Bratislava y Ámsterdam. Esta expansión se produce en un contexto de rápido crecimiento de las marcas coreanas en Estados Unidos, donde Amazon se ha consolidado como uno de los canales más importantes para llegar a los consumidores estadounidenses. Las ventas de productos coreanos para el cuidado facial en Amazon alcanzaron los 818 millones de dólares en el primer semestre de 2026 —un incremento del 80 % respecto a los 456 millones registrados en el mismo periodo de 2025—, lo que supone aproximadamente el triple del crecimiento del 27 % experimentado por la categoría general de productos para el cuidado facial en dicha plataforma.

La oficina de Seúl estará dirigida por Jinny Kim, vicepresidenta sénior para Corea. A lo largo de una trayectoria de 25 años en empresas como Coupang, Dentsu, Ogilvy, Mintel y GroupM, ha trabajado para marcas coreanas y globales tanto en agencias locales como internacionales. Cuenta con una gran experiencia en impulsar el crecimiento de marcas coreanas en el escenario comercial global.

Las marcas coreanas se mueven a una velocidad y con un instinto cultural difíciles de replicar en cualquier otro lugar: los ciclos de tendencia son más cortos, el contenido y el comercio son inseparables, y los fundadores buscan un socio que comprenda ese ritmo. He dedicado mi carrera a aprender esta lección desde ambas perspectivas a través de mi trayectoria en GroupM, Ogilvy, Dentsu y Mintel, y más recientemente en Coupang. Eso es precisamente lo que quiero aportar a este puesto: conectar un conocimiento profundo de cómo operan las marcas coreanas con la infraestructura global y la excelencia comercial que Front Row ha construido en Estados Unidos y Europa. Mi labor consiste en garantizar que las marcas de los sectores de K-Beauty, salud y bienestar, y farmacia puedan mantener su ritmo y acelerar su escalabilidad a nivel global, señaló Jinny Kim, vicepresidenta sénior para Corea en Front Row.

Desde Seúl, Front Row ayudará a las marcas coreanas a resolver los desafíos que, con mayor frecuencia, frenan su crecimiento en Estados Unidos:

Crecimiento rentable en EE. UU.: Aceleración en marketplaces como Amazon y TikTok Shop, llevando a las marcas desde su lanzamiento inicial hasta el liderazgo en su categoría.

Aceleración en marketplaces como Amazon y TikTok Shop, llevando a las marcas desde su lanzamiento inicial hasta el liderazgo en su categoría. Recuperación del control frente a revendedores: Asunción del control sobre las fichas de producto, los precios y los escaparates digitales, permitiendo que sea la marca —y no vendedores no autorizados— quien defina cómo la perciben los consumidores estadounidenses.

Asunción del control sobre las fichas de producto, los precios y los escaparates digitales, permitiendo que sea la marca —y no vendedores no autorizados— quien defina cómo la perciben los consumidores estadounidenses. Creación de contenido adaptado al consumidor estadounidense: Desarrollo de marca y creación de contenido que ajusta las historias de los productos, los argumentos de venta y los elementos visuales a las preferencias de los compradores locales.

Desarrollo de marca y creación de contenido que ajusta las historias de los productos, los argumentos de venta y los elementos visuales a las preferencias de los compradores locales. Potenciación del descubrimiento de marca: Generación de demanda mediante retail media, SEO y optimización para búsquedas basadas en IA, además de la innovación en tiendas insignia digitales en plataformas como Shopify.

Generación de demanda mediante retail media, SEO y optimización para búsquedas basadas en IA, además de la innovación en tiendas insignia digitales en plataformas como Shopify. Toma de decisiones basada en datos en tiempo real: A través de Catapult —la plataforma de inteligencia de negocios propia de Front Row—, se combinan paneles de control en tiempo real y análisis generados por IA con un equipo de estrategas que ejecutan acciones concretas; esto permite a las marcas monitorear su desempeño y reaccionar en el momento preciso.

Corea está dando forma a mucho más que a la próxima ola de la "K-Beauty" (belleza coreana). Está influyendo en la manera en que la industria global de la belleza concibe la innovación, los productos, el contenido y el comercio. La expansión de Front Row en Corea nos brinda la oportunidad de conectar ese ecosistema directamente con la experiencia que hemos acumulado impulsando marcas de los sectores de belleza, salud, bienestar y farmacia en Estados Unidos y Europa. Con la incorporación de Jinny —nuestra primera contratación de alto nivel sobre el terreno—, estamos construyendo un puente en ambas direcciones: ayudamos a las marcas coreanas a transformar su fortaleza local en un crecimiento global sostenible, al mismo tiempo que acercamos a nuestros socios internacionales a la innovación y a las ideas que surgen desde Corea, afirmó Christopher Skinner, cofundador y director de ingresos de Front Row.

Front Row tiene previsto celebrar la apertura con un evento especial en Seúl a principios de 2027; más adelante se darán a conocer más detalles.

Acerca de Front Row Front Row es un socio de crecimiento global que ayuda a las marcas a liderar en los marketplaces y a triunfar en el comercio. La empresa integra la construcción de marca, la creación de contenido, la generación de demanda, la aceleración en marketplaces y la innovación en plataformas digitales insignia en un sistema unificado, impulsado por su propia plataforma de inteligencia empresarial, Catapult. El equipo de Front Row, compuesto por más de 550 especialistas de 40 nacionalidades, opera desde seis oficinas ubicadas en Nueva York, San Diego, Hamburgo, Bratislava, Ámsterdam y Seúl. Entre sus clientes se encuentran Glossier, Tatcha, Ouai, Sol de Janeiro, K18 y La Mer. Más información en frontrowgroup.com.

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