Frontier Biotech y GSK firman un acuerdo de licencia para terapias de ARN de interferencia pequeña

(Información remitida por la empresa firmante)

- Frontier Biotech y GSK firman un acuerdo de licencia exclusivo global para terapias de ARN de interferencia pequeña

NANJING, China, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Frontier Biotechnologies Inc. (en adelante, "Frontier Biotech" o "la Compañía") ha firmado un acuerdo de licencia exclusiva con GSK, compañía biofarmacéutica global. Según los términos del acuerdo, GSK obtendrá los derechos exclusivos a nivel mundial para desarrollar, fabricar y comercializar dos productos de ARN de interferencia pequeño (ARNip) de Frontier Biotech, uno de los cuales se encuentra actualmente en fase de Nuevo Fármaco en Investigación (IND) y el otro es un candidato preclínico.

Este acuerdo resalta la experiencia de la Compañía en el descubrimiento y desarrollo de fármacos de ARNi en etapa temprana y marca un hito significativo en el avance de su estrategia de desarrollo global.

Según el acuerdo, la empresa recibirá 40 millones de dólares por adelantado y hasta 963 millones de dólares en hitos de desarrollo, regulatorios y comerciales basados en el éxito en los dos programas, así como regalías escalonadas sobre las ventas netas en todo el mundo.

La Compañía será responsable del desarrollo inicial de los dos activos en investigación, llevando uno de ellos a la fase I del ensayo clínico en China y completando las actividades de habilitación de IND con el otro. GSK será responsable de todo el desarrollo clínico global posterior, las solicitudes regulatorias y las actividades de comercialización.

El doctor Dong Xie, presidente y consejero delegado de Frontier Biotech, dijo:

"Nos entusiasma firmar este acuerdo con GSK, una compañía biofarmacéutica global. Refleja el creciente reconocimiento de nuestra capacidad de I+D. Este acuerdo consolidará una base sólida para Frontier Biotech al profundizar las colaboraciones internacionales, acelerar la conversión de valor de la cartera de productos y, potencialmente, lograr la comercialización".

Los oligonucleótidos, como las terapias de ARNip, se han convertido en una importante oportunidad de desarrollo en el sector farmacéutico global en los últimos años. Estas terapias abordan tres limitaciones del desarrollo tradicional de fármacos: permiten el silenciamiento génico preciso de dianas previamente no farmacológicas, ofrecen una eficacia duradera y altamente específica, y proporcionan una plataforma versátil aplicable a una amplia gama de enfermedades. Actualmente, el desarrollo de fármacos de ARNip está acelerando su expansión, desde enfermedades raras hacia áreas de enfermedades crónicas comunes, como las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y los trastornos metabólicos, demostrando un gran potencial de mercado.

Kaivan Khavandi, vicepresidente sénior y director global de I+D en Respiratorio, Inmunología e Inflamación de GSK, afirmó: "Este acuerdo fortalece aún más nuestra cartera de productos en inmunología, añadiendo dos posibles terapias con oligonucleótidos de primera clase con una importante oportunidad para mejorar los resultados de los pacientes en múltiples enfermedades renales. Estos activos se alinean perfectamente con nuestro enfoque estratégico en tecnologías de plataforma y enfermedades inflamatorias, y esperamos colaborar con Frontier Biotech para impulsar su desarrollo".

Acerca de GSK:

GSK es una compañía biofarmacéutica global cuyo propósito es unir ciencia, tecnología y talento para anticiparnos a las enfermedades. Descubra más en www.gsk.com.

Acerca de Frontier Biotech:

Frontier Biotechnologies Inc. ("Frontier Biotech") es una compañía biofarmacéutica de investigación, en fase comercial y que cotiza en bolsa, dedicada al descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos innovadores. La compañía cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghái. Frontier Biotech ha desarrollado Aikening, el primer fármaco anti-VIH de China, también conocido como albuvirtida, que también es el primer inhibidor de la fusión del VIH inyectable de acción prolongada del mundo. Hemos creado un equipo comercial con base científica para promocionar Aikening en China y cinco mercados emergentes, con una amplia cobertura de hospitales y farmacias DTP, y con un historial de éxito en la inclusión de Aikening en la Lista Nacional de Medicamentos de Reembolso de China y sus Directrices. Dedicados al desarrollo de medicamentos innovadores y con especial atención al ARNip, hemos desarrollado una amplia cartera de productos en diversas etapas de desarrollo en antivirales, osteoporosis, enfermedades metabólicas e hiperlipidemia. Descubra más en https://www.frontierbiotech.com/

Contacto de medios:Di Chen bd@frontierbiotech.com / dchen@frontierbiotech.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/frontier-biotech-y-gsk-firman-un-acuerdo-de-licencia-para-terapias-de-arn-de-interferencia-pequena-302695841.html