Fruit Attraction 2026 avanza a buen ritmo y supera el 90% de ocupación

(Información remitida por la empresa firmante)

La 18ª edición de la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas se celebrará del 6 al 8 de octubre en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.

MADRID, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Del 6 al 8 de octubre, Fruit Attraction volverá a convertir Madrid en el gran punto de encuentro mundial del sector hortofrutícola. Organizada porIFEMA MADRID y FEPEX, la feria registra una ocupación superior al 90% a cinco meses de su celebración. Datos que han sido confirmados por su directora, María José Sánchez, durante la presentación de la 18ª edición, en la que también intervino Cecilio Peregrín e Ignacio Antequera, presidente y director de FEPEX, respectivamente y María Naranjo, directora de la Industria Alimentaria de ICEX.

La superficie neta de exposición adjudicada hasta la fecha alcanza los 72.000 m2, a tan solo 2.000 m2 de la ocupación total de la pasada edición, y está confirmada la presencia de empresas de 63 países. Con todo ello, las previsiones para la próxima edición son muy optimistas con unas cifras de participación superiores a 2.500 empresas, 80.000 m2 de oferta hortofrutícola y una asistencia de más de 121.000 profesionales de 150 países.

Fruit Attraction 2026 ocupará 10 pabellones del recinto -162.000 m2 brutos de ocupación, y mantendrá la distribución y sectorización del año anterior para facilitar la visita a los profesionales del sector. Los pabellones impares -3, 5, 7 y 9-, acogerán la oferta nacional, así como Innova&Tech. Los pares -4, 6, 8, 10, 12 y 14, reunirán la oferta internacional con Europa, América, África, Asia y otras empresas de fuera de nuestras fronteras, además del área de Fresh Food Logistics, que volverá a ubicarse en el 4. Además, para completar la oferta expositiva, la mayoría de los pabellones contará con el área de Industria Auxiliar, asegurando la representación de toda la cadena de valor del sector en Fruit Attraction.

Por otro lado, la patata será el producto estrella este año al considerarse un sector estratégico por su contribución a la seguridad alimentaria y al mantenimiento de una dieta saludable.

La feria vuelve a impulsar Organic Tour, una ruta especialmente señalizada dentro de la feria que dará mayor visibilidad a las empresas con productos con certificación ecológica.

Además, Fruit Attraction ofrecerá una plataforma de impulso y expansión internacional con el 'Programa de Compradores Internacionales' que, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ICEX y FEPEX, invitará a la feria a 700 grandes compradores, jefes de compra retail, importadores y mayoristas de más de 50 países. En este marco destaca también el programa 'Países Importadores Invitados', que este año contará con China y Emiratos Árabes Unidos como protagonistas.

Por tercera vez, Fruit Attraction otorgará los Premios al Mejor Stand -patrocinados por WAH. Un galardón que reconocerá aquellos espacios expositivos que destaquen en la feria por su creatividad, diseño y compromiso con la sostenibilidad en sus cuatro categorías: Stand Más Original; Stand con Mejor Diseño; Stand Más Sostenible y Stand Favorito del Público.

De nuevo, Fruit Attraction pone en marcha los Innovation Hubs Awards, que premiarán el mejor proyecto, producto o servicio para el sector, siempre valorando los criterios de innovación, sostenibilidad, tecnología aplicada y conocimiento. Como en otras ocasiones, todas las candidaturas presentadas se expondrán en el áreaInnovation Hub durante los 3 días de celebración de la feria.

Fruit Attraction volverá a convertirse en centro de conocimiento en los diferentes Foros, que acogerán un completo programa de jornadas técnicas conformado por unas sesiones caracterizadas por la gran diversidad de contenidos, así como por el alto nivel de los participantes y ponentes. Entre otros, acogerá el congreso del Aguacate o Biofruit Congress entre otros.

La feria, organizada por IFEMA MADRID y FEPEX, se celebrará en el recinto ferial del martes 6 al jueves 8 de octubre, en un horario de 9.30 a 19.00h., y hasta las 16.00h. el último día.

Contactos de prensa:Lucas Farioli: lfarioli@ifema.esHelena Valera: evalera@ifema.es

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