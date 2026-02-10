Fruit Attraction 2026: El punto de encuentro global que define el futuro del sector de frutas y hortalizas

(Información remitida por la empresa firmante)

La 18ª edición de la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas se celebrará del 6 al 8 de octubre en IFEMA MADRID.

MADRID, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Del 6 al 8 de octubre, Fruit Attraction convertirá a Madrid en el principal punto de encuentro mundial del sector de frutas y hortalizas. Organizado por IFEMA MADRID y FEPEX la feria se acerca a su 18ª edición. El plazo de solicitud ya está abierto.

Bajo el lema "Donde la esencia de la industria conecta con el mundo", y tras el éxito del año pasado, Fruit Attraction regresa con más fuerza que nunca para seguir construyendo el futuro del sector.

Fruit Attraction ocupará más de 78.000 m en diez pabellones de IFEMA MADRID (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14), presentando productos, soluciones, nuevas variedades, formatos, tendencias e innovaciones de más de 2.400 empresas.

La oferta se organizará en cuatro áreas especializadas: Productos Frescos, Industria Auxiliar, Logística de Alimentos Frescos e Innova&Tech. Este año, la patata cobra protagonismo como producto estrella de la feria, mientras que Fruit Attraction batirá un nuevo récord de participación, con más de 121.000 visitantes profesionales de 152 países.

Fruit Attraction prevé ofrecer una plataforma de promoción internacional con el Programa de Compradores Internacionales. En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ICEX y FEPEX invitarán a 700 grandes compradores, responsables de compras minoristas, importadores y mayoristas de más de 50 países. Además, se desarrollará el programa de Países Importadores Invitados, con la participación de China y Emiratos Árabes Unidos.

Participar en Fruit Attraction ofrece a las empresas ventajas como ganar visibilidad y posicionamiento internacional en un entorno altamente especializado; acceso directo a compradores y distribuidores de todo el mundo; acceso a contactos profesionales (negocios reales); y conocimiento directo de las tendencias e innovaciones que configuran el mercado hortofrutícola.

