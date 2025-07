La fruta se cuela en el plato principal: así la integra HelloFresh en su recetario de verano

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de julio de 2025. - El 20 % de las recetas activas de HelloFresh España ya incluyen fruta como ingrediente clave. En verano, esta tendencia se intensifica con platos salados, frescos y fáciles de preparar en casa

Que comer fruta es sano no es ninguna novedad. Lo que sí lo es: que ahora también se come en platos salados, principales y sin tener que pensar demasiado cómo integrarla. En HelloFresh, empresa líder en kits de recetas en la que actualmente, una de cada cinco recetas del recetario de HelloFresh España incluye fruta como ingrediente clave, y su presencia se intensifica en verano, cuando el menú se llena de propuestas frescas, ligeras y llenas de contrastes.



"La fruta no tiene por qué quedarse en el postre. Bien usada, puede transformar un plato principal: aporta acidez, dulzor, frescura y textura. Y hace que sea más fácil y apetecible comer fruta a diario", explica Cristina García, chef y experta culinaria de HelloFresh.



Recetas con fruta que se pueden preparar en casa

Estas son algunas de las recetas del menú veraniego de HelloFresh en las que la fruta es protagonista (y sí, se pueden hacer una misma en casa, ya que son facilísimas y riquísimas):



• Ensalada de bulgur con burrata y naranja, con pesto casero de cebollino y avellanas tostadas



• Pollo marinado con manzana y perejil crujiente, acompañado de cuscús con vinagreta cítrica: la clásica combinación italiana renovada con una ensalada de manzana en láminas finas.



• Merluza con salsa casera de naranja y miel, acompañada de puré de patatas y brócoli asado con panko.



• Ensalada de quinoa, aguacate y queso griego, con cintas de zanahoria, semillas de calabaza y vinagreta de soja: una receta completa, nutritiva y muy fresca.



• Piadinas de bacon y pera salteada, con ensalada de rúcula y tomate con aderezo de pecorino: perfecta combinación entre dulzor natural y sabor ahumado.



• Heura con manzana a la cúrcuma, con salsa de yogur sobre bulgur con rúcula: 100 % vegetal, con manzana salteada y especias que equilibran el plato.



Comer fruta sin esfuerzo

HelloFresh recuerda que, según la OMS, se debería consumir al menos tres raciones de fruta al día. En verano, hacerlo es más fácil si la fruta ya está integrada en los platos principales. Por eso, su recetario está diseñado para facilitar el hábito, sin repetir siempre lo mismo, sin sumar pasos extra y sin renunciar al sabor.



¿Por qué la fruta se ha hecho un hueco en los platos salados?

La combinación dulce-salado, que hace apenas unos años se percibía como arriesgada, se ha consolidado como una de las tendencias más valoradas en la cocina casera actual. En HelloFresh, los platos que incorporan fruta reciben valoraciones muy positivas y suelen repetirse más. Además de sabor, la fruta aporta textura, color y equilibrio, especialmente en recetas con quesos, carnes o salsas especiadas.



Integrarla en platos principales es también una forma práctica de consumir fruta sin esfuerzo: no requiere pelarla o prepararla aparte, y permite disfrutar de platos más ligeros, sabrosos y digestivos, ideales para los meses de calor.



Las frutas estrella del verano, según HelloFresh

En el recetario veraniego de HelloFresh, tres frutas se llevan el protagonismo por su frescura, versatilidad y capacidad de combinar bien con todo tipo de ingredientes:



La lima se usa en salsas, marinados o platos de inspiración asiática por su acidez y aroma. El aguacate, presente en ensaladas y bowls, aporta cremosidad y valor nutricional. Y la manzana, en crudo o salteada, aporta un contraste crujiente y dulce que encaja a la perfección con proteínas, legumbres o quesos intensos.



También tienen un papel destacado la pera, que se carameliza o saltea para acompañar carnes y quesos, y los cítricos como naranja o limón, habituales en vinagretas y salsas frescas. Todas ellas son opciones ideales para cocinar sin complicarse y comer fruta sin tener que pensarlo.







Contacto

Nombre contacto: IT COMUNICACIÓN

Descripción contacto: Agencia

Teléfono de contacto: 933621034





Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/notas/1264617/Heura_con_manzana_a_la_curcuma_con_salsa_de_yogur_sobre_bulgur_con_rucula_1.jpg

Pie de foto: Receta HelloFresh

Autor: HelloFresh