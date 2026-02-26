El fruto seco del momento; por qué triunfa y qué aporta realmente - EROSKI Consumer

Madrid, 26 de febrero de 2026.-

El interés por los pistachos se dispara en la industria alimentaria, la revista Consumer revisa, con base científica, las principales creencias sobre sus propiedades. El consumo de pistachos se ha multiplicado en los últimos años, consolidándose como uno de los ingredientes más demandados por la industria alimentaria. Su característico color verde y su versatilidad culinaria han contribuido a su popularidad, pero también lo han hecho los beneficios nutricionales que varias investigaciones atribuyen a este fruto seco. La revista Consumer analiza las principales creencias sobre el pistacho para aclarar cuáles son ciertas y cuáles no.

El pistacho: popularidad creciente y evidencias sobre sus beneficios reales

Pese a su elevado aporte energético —560 kcal por cada 100 gramos—, el pistacho no está directamente relacionado con el aumento de peso cuando se consume con moderación. Un puñado diario (30 g) puede ayudar a controlar el apetito gracias a su combinación de fibra, proteínas y grasas saludables.

Su versión en crema, sin embargo, ofrece matices importantes: mientras que la crema elaborada únicamente con pistachos tostados mantiene parte de sus beneficios, la versión azucarada —que incorpora aceites vegetales o incluso chocolate blanco— resulta mucho menos saludable. Los expertos recomiendan priorizar el fruto entero para aprovechar mejor sus nutrientes.

No todos son iguales

No todas las variedades aportan la misma cantidad de compuestos beneficiosos para la salud. Una investigación publicada en Antioxidants (2022) analizó 11 variedades de pistacho y encontró que variedades como Larnaka, Avdat, Aegina y Mateur tenían una mayor capacidad antioxidante. Ahora bien, indicar la variedad en el etiquetado no es obligatorio, por lo que muchas veces es muy complicado conocer qué variedad se compra.

Precio elevado y precauciones específicas

El pistacho es uno de los frutos secos más caros debido a su lenta producción —el árbol necesita entre 7 y 10 años para dar fruto— y a que el 97% su cultivo se concentra únicamente en Estados Unidos, Irán y Turquía.

Si bien es seguro para la población general, las personas con enfermedad renal avanzada deben moderar su consumo por su contenido en potasio y fósforo.

